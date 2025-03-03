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Взрыв завода «Каметсталь» в Днепропетровской области. Видео
В Днепропетровской области взорвался металлургический завод «Каметсталь»
Крупнейший на Украине металлургический завод «Каметсталь» взорвался из-за «нарушения технологического процесса», пишут «Страна» и «Відомо». Здание повреждено, информации о пострадавших нет
В Днепропетровской области Украины взорвался металлургический завод «Каметсталь» из-за «нарушения технологического процесса», есть разрушения, пишет издание «Страна».
Как уточняет «Відомо», взрыв произошел на территории доменного цеха около 15:00 2 марта. Информации о пострадавших нет.
«Каметсталь» — крупнейшее предприятие Украины полного металлургического цикла, «дочка» группы компаний «Метинвест». Оно находится в городе Каменское, примерно в 40 км от Днепропетровска.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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