В Австралии рассказали о работавшем со шпионами сотруднике парламента
Генеральный директор службы разведки и безопасности Австралии (ASIO) в подкасте The Guardian Australia Майк Берджесс рассказал о гражданине страны, который сотрудничал с разведками других стран, когда был политиком.
Берджесс не стал раскрывать имя, пол и род занятий политика и не уточнил, состоял ли он в какой-либо партии; по его словам, он отвечал за «целый ряд вещей», включая «помощь в выборе участников конференций за рубежом».
На вопрос о том, работал ли этот человек в парламенте, когда его завербовала иностранная разведка, глава ASIO ответил: «Верно». «Этот человек знал, что делает», — сказал он. По словам Берджесса, он «продал свою страну, партию и бывших коллег», но в то же время не понес ответственность, поскольку события разворачивались до 2018 года, когда в Австралии приняли поправки в законодательство о национальной безопасности для противодействия иностранному вмешательству.
Сейчас этот человек уже не занимается политикой, «ущерб удалось устранить». «Если мы увидим признаки того, что он снова проявляет активность и сотрудничает с иностранными спецслужбами, он станет объектом нашего расследования», — пообещал глава ASIO. Он также отказался привести детали операции, благодаря которой удалось раскрыть деятельность политика.
Некоторые нынешние и бывшие члены парламента, в том числе лидер оппозиции Питер Даттон и бывший глава Минфина Австралии Джо Хокки, призвали назвать имя этого человека или, по крайней мере, раскрыть дополнительные подробности, чтобы «не запятнать репутацию других людей».
28 февраля Берджесс выступил с ежегодной речью; он заявил о растущей угрозе шпионажа и внешнего вмешательства и выразил свою озабоченность тем, что больше австралийцев становятся целями для подобных угроз. По словам главы ASIO, некоторые люди, сотрудничающие с агентами иностранных разведок, являются жертвами обмана, в то же время другие сами охотно предоставляют секретную информацию.
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