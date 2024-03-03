В Николаеве прогремели взрывы
В Николаеве прогремели взрывы, сообщил мэр города Александр Сенкевич. Воздушная тревога в городе была объявлена за десять минут до сообщения городского главы.
Тревога в настоящее время действует на большей части Украины, включая столичный регион, а также Днепропетровскую, Винницкую и Хмельницкую области.
О серии взрывов в Николаеве также сообщают «Страна.ua» и «24 канал». Ранее в этот день украинские власти также сообщали о взрывах в Харькове и Днепре.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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