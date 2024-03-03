Воздушная тревога объявлена почти во по всей Украине, взрывы прогремели в Николаеве, сообщил мэр. Ранее в этот день украинские власти также сообщали о взрывах в Харькове и Днепре

Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Николаеве прогремели взрывы, сообщил мэр города Александр Сенкевич. Воздушная тревога в городе была объявлена за десять минут до сообщения городского главы.

Тревога в настоящее время действует на большей части Украины, включая столичный регион, а также Днепропетровскую, Винницкую и Хмельницкую области.

О серии взрывов в Николаеве также сообщают «Страна.ua» и «24 канал». Ранее в этот день украинские власти также сообщали о взрывах в Харькове и Днепре.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.