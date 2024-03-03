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Военная операция на Украине ,  
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В Николаеве прогремели взрывы

В Николаеве после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Воздушная тревога объявлена почти во по всей Украине, взрывы прогремели в Николаеве, сообщил мэр. Ранее в этот день украинские власти также сообщали о взрывах в Харькове и Днепре
Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Николаеве прогремели взрывы, сообщил мэр города Александр Сенкевич. Воздушная тревога в городе была объявлена за десять минут до сообщения городского главы.

Тревога в настоящее время действует на большей части Украины, включая столичный регион, а также Днепропетровскую, Винницкую и Хмельницкую области.

О серии взрывов в Николаеве также сообщают «Страна.ua» и «24 канал». Ранее в этот день украинские власти также сообщали о взрывах в Харькове и Днепре.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Воздушная тревога взрывы Николаев Военная операция на Украине
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