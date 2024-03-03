В Израиле допустили ухудшение отношений с Россией

Работа Израиля над поставкой Украине систем раннего оповещения это «только начало» поддержки Тель-Авивом Киева, в дальнейшем страна займет более агрессивную позицию по отношению к России, заявил лидер правящей партии Вейтман

Израиль может ухудшить отношения с Россией на фоне обсуждения в Тель-Авиве возможной передачи Киеву сигнальных систем, а также «вовлеченности» Москвы в войну в секторе Газа, заявил лидер израильской правящей партии «Ликуд» Амир Вейтман, передает Business Insider (BI).

О том, что Израиль «работает над предоставлением Украине систем раннего предупреждения», сообщил на этой неделе постпред страны при ООН Гилад Эрдан. По его словам, такие системы могут предотвратить угрозу атак ракет и дронов. Представитель израильского МИДа в комментарии BI уточнил, что это не была бы система ПВО типа «железного купола», а, скорее, система сигнализации, которая поможет «отвести людей в убежища».

Ранее Израиль заявлял, что поставляет Украине только гуманитарную и медицинскую помощь, отказываясь передать в том числе системы ПВО, что вызывало критику со стороны Киева. В начале прошлого года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал о намерении Тель-Авива передать технологии оповещения о ракетах и беспилотниках.

В то же время Вейтман говорит, что это заявление не было «громом среди ясного неба». Политик отметил, что «Россия активно вовлечена в то, что происходит в Израиле», но неясно, «на каком уровне».

Его слова прозвучали на фоне прошедшего в Москве саммита с участием палестинских партий, в том числе ФАТХ (управляет на западном берегу реки Иордан), исламистским движением ХАМАС (контролирует сектор Газа, с ним воюет Израиль), «Исламский джихад» (признан террористическим движением и запрещен в России) и др. Встреча была направлена на урегулирование внутренних разногласий палестинских фракций.

По мнению Вейтмана, сейчас Израиль «не имеет возможностей» поставлять системы вооружения другим странам, особенно на фоне угрозы войны с ливанской группировкой «Хезболла». Тем не менее, по словам политика, поставка сигнальных систем станет «только началом» «приверженности» Израиля Украине.

«Отныне Израиль займет более агрессивную позицию по отношению к России», — считает он, добавив, что если конфликт на Украине не закончится к тому времени, когда Израиль «разберется со своей проблемой», то «израильское оружие попадет на Украину».

Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что поставки Израилем оружия Киеву «разрушат все межгосударственные отношения между нашими странами».