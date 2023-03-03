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NYT назвала кандидатов на самую высокопоставленную должность в армии США

NYT: есть два кандидата на замену Милли на самой высокопоставленной должности в армии США
Сейчас пост председателя Объединенного комитета начальников штабов США занимает Марк Милли, его полномочия истекут осенью. На должность могут назначить афроамериканца из ВВС или морского пехотинца
Марк Милли
Марк Милли (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Генерала Марка Милли на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов США, который считается самой высокопоставленной должностью в американской армии, могут сменить генералы Чарльз Браун-младший или Дэвид Бергер, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Полномочия 64-летнего Милли истекают этой осенью — он занимает данный пост с октября 2019 года, ранее генерал был главой штаба армии США.

61-летний Браун на данный момент — начальник штаба Военно-воздушных сил США, 63-летний Бергер — комендант корпуса морской пехоты. Собеседники газеты указывают, что Браун имеет больше шансов стать председателем Объединенного комитета начальников штабов.

Начальник штаба Военно-воздушных сил США — первый афроамериканец на этом посту. Если назначат его, то он станет вторым чернокожим мужчиной, который бы занял столь высокий пост в вооруженных силах страны. Кроме того, в США впервые бы в руководстве оборонным аппаратом было два афроамериканца (помимо главы Пентагона Ллойда Остина).

Газета отмечает, что Браун, по словам коллег, «тверд и методичен» и имеет опыт в тихоокеанском регионе, что важно из-за опасений столкновений с Китаем. Бергер командовал пехотинцами в Ираке и Афганистане, он пытался обновить морскую пехоту, но некоторые его решения встретили протесты — например, решение отказаться от танков.

Решение будет принимать президент США Джо Байден, затем кандидатуру должен утвердить сенат.

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Милли на своем посту неоднократно высказывался по поводу боевых действий на Украине. Politico в начале февраля писала, что в администрации украинского президента пришли «в ярость» из-за его слов о том, что ВСУ будет «очень, очень трудно вытеснить российские силы с каждого занятого ими дюйма территории Украины». Киев, по словам источников газеты, заявил, что разведка США с начала российской спецоперации постоянно ошибочно оценивала возможности ВСУ.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Марк Милли Армия США Пентагон
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