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На Украине приговорили к 12 годам российского военного летчика

На Украине приговорили российского военного летчика к 12 годам
На Украине российского летчика, катапультировавшегося из сбитого военного самолета, приговорили к 12 годам
Служба&nbsp;безопасности Украины
Служба безопасности Украины (Фото: РИА Новости)

На Украине суд приговорил к 12 годам российского военного летчика, сообщается в телеграм-канале Службы безопасности Украины (СБУ). Как утверждает СБУ, его самолет сбросил бомбы на Харьковскую телебашню в марте 2022 года, после чего был сбит. Летчик катапультировался и был задержан украинскими силовиками.

«На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал его виновным по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)», — сообщило ведомство.

Имя летчика в сообщении спецслужбы не приведено, СБУ называет его заместителем командира воинской части 6-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

6 марта 2022 года украинские СМИ сообщили об обстреле Харьковской телебашни. После этого она временно прекратила вещание, оно возобновилось 9 марта, сообщала Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Российское Минобороны на эту тему ничего не сообщало. Военное ведомство неоднократно подчеркивало, что не ведет обстрелы гражданских объектов и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры Украины.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
летчик Военная операция на Украине СБУ приговор Харьков
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