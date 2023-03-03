На Украине приговорили к 12 годам российского военного летчика
На Украине суд приговорил к 12 годам российского военного летчика, сообщается в телеграм-канале Службы безопасности Украины (СБУ). Как утверждает СБУ, его самолет сбросил бомбы на Харьковскую телебашню в марте 2022 года, после чего был сбит. Летчик катапультировался и был задержан украинскими силовиками.
«На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал его виновным по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)», — сообщило ведомство.
Имя летчика в сообщении спецслужбы не приведено, СБУ называет его заместителем командира воинской части 6-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.
6 марта 2022 года украинские СМИ сообщили об обстреле Харьковской телебашни. После этого она временно прекратила вещание, оно возобновилось 9 марта, сообщала Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
Российское Минобороны на эту тему ничего не сообщало. Военное ведомство неоднократно подчеркивало, что не ведет обстрелы гражданских объектов и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры Украины.