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ФСБ показала видео с расстрелянной машиной в Брянской области

ФСБ опубликовала видео с расстрелянной диверсантами машиной в Брянской области

ФСБ показала видео с расстрелянной машиной в Брянской области
Video

Федеральная служба безопасности распространила видео с кадрами последствий нападения диверсантов в Брянской области.

На видео запечатлен автомобиль ВАЗ 2107 темного цвета, за рулем которого погибший мужчина. От передних боковых стекол машины ничего не осталось, корпус машины покрыт следами от пуль, видны следы пуль также на лобовом стекле.

Также ФСБ сняла еще один автомобиль — красный Chevrolet Niva. Внутри на водительском сидении виден труп мужчины в синей куртке.

Также на видео ФСБ показала несколько взрывных устройств и оружие, похожее на ручной гранатомет.

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