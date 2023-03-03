В Польше составили руководство, как не быть «завербованными» Москвой

Польские власти призывают в первую очередь воздержаться от поездок в Россию и страны СНГ, а если это необходимо, избегать «случайных контактов», не оставлять без присмотра электронные устройства и избегать митингов

Уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин совместно со службой разведки страны разработал руководство, как гражданам выявлять угрозы вербовки за рубежом со стороны российских спецслужб. Документ содержит десятки пунктов, передает Польское агентство печати.

В частности, в руководстве сказано, что стать объектом интереса для иностранных спецслужб может любой человек, особенно если у него есть определенные знания или навыки, доступ к конфиденциальной информации или он знает влиятельных людей или «сам в своем учреждении имеет возможность принимать решения».

«Подумайте, не вызывает ли ваше поведение интерес у иностранных разведчиков завербовать вас. Не облегчайте работу враждебным структурам — контролируйте свое поведение и действия», — призывают авторы руководства.

В руководстве утверждается, что наибольший риск вербовки существует на территории России или ее союзников. «Помните! Находясь в частном порядке или на территории России, или Содружества независимых государств, вы можете подвергнуться враждебной деятельности местных спецслужб», — говорится в предупреждении.

В методичке даны советы, как не стать «жертвой вербовки», среди которых:

во время пребывания в России или странах СНГ не оставлять без присмотра предметы, связанные с работой: документы, заметки, электронные устройства и другое;

вербовка может произойти в «кажущихся случайными» ситуациях в общественных местах — необходимо избегать «рискованных ситуаций» и общения с незнакомцами, не принимать подарки и не посещать митинги;

вербовка может проходить под так называемым

иностранным флагом, а для побуждения к сотрудничеству спецслужбы могут использовать «человеческие слабости», такие как зависимости, финансовые проблемы и другое;

иностранным флагом, а для побуждения к сотрудничеству спецслужбы могут использовать «человеческие слабости», такие как зависимости, финансовые проблемы и другое; вербовщики, вероятно, будут осведомлены о вашей личной жизни из соцсетей. На территории России они также смогут получить доступ к отправленным вами письмам и посещаемым сайтам.

О расследованиях по факту шпионажа в пользу России в прошлом году сообщали в США, Великобритании, Германии, Словении, Норвегии, Польше и других странах. Речь шла как о гражданах России, так и других стран.

Варшава, в частности, в апреле задержала постоянно проживающего в стране россиянина, которого контрразведка заподозрила в сборе информации о польских вооруженных силах и военных НАТО по запросу российских спецслужб. Позже польские спецслужбы обвинили в шпионаже участника исторических реконструкций из России.

Российские власти также неоднократно сообщали о делах по факту шпионажа. Так, в январе ФСБ рассказала о задержании гражданина США по подозрению в биологическом шпионаже. Осенью из России выслали японского консула за «шпионскую акцию». В ряде случаев подозреваемым в шпионской деятельности выносили предостережения. Так произошло, например, с гражданином Эстонии, а также с собиравшим сведения о перемещении военной техники уроженцем ЛНР.