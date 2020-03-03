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Политика ,  
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Кремль отверг выводы комиссии ООН об ударах России по больницам в Сирии

Пресс-секретарь президента России заявил, что ни одна комиссия не могла получить достоверную информацию о том, что происходит в сирийском Идлибе, где идут бои с террористами
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

В Кремле не согласны с выводами независимой комиссии ООН, расследующей сообщения о совершении в Сирии военных преступлений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы решительно отвергаем подобные обвинения», — сказал Песков. По его словам, они были сделаны буквально через сутки-двое после того, как террористы в Идлибе начали свое наступление против сирийских войск. «Очевидно, что ни одна комиссия не могла получить достоверную информацию о том, что происходит на земле», — добавил Песков.

Накануне, 2 марта, комиссия ООН опубликовала обновленную версию доклада о ситуации в Сирии, отметив, что число нарушений прав человека в стране, где продолжается военный конфликт, растет, а постоянные бомбардировки в провинции Идлиб вынуждают население бежать.

«Проправительственные силы нанесли ряд воздушных и артиллерийских ударов в южной части Идлиба, в результате которых убиты и ранены десятки мирных жителей, уничтожена гражданская инфраструктура, включая рынки, лагеря для беженцев и больницы», — говорится в сообщении комиссии.

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В докладе комиссии описан ряд случаев нанесения воздушных ударов по гражданским объектам и указано на причастность к нанесению некоторых таких ударов самолетов ВКС России.

«На основании имеющихся доказательств, как-то показаний свидетелей, видеозаписей, снимков, перехвата переговоров, комиссия имеет разумные основания полагать, что в каждом описанном инциденте участвовал российский самолет. В обоих случаях российские Военно-воздушные силы не направляли удар на военную цель, что равносильно военному преступлению — совершению неизбирательных атак в гражданских районах», — говорится в отчете комиссии.

Что происходит в сирийском Идлибе. Фоторепортаж
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«Мы абсолютно не согласны с такими утверждениями», — заявил Песков.

Ситуация в Сирии обострилась в феврале, после того как в результате авиаудара сирийских военных погибло более 30 турецких солдат. 27 февраля Турция начала операцию против сирийских войск под названием «Весенний щит». 29 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что призвал российского коллегу Владимира Путина «уйти с пути» Анкары в Сирии. Песков ответил, что российские войска расположились в регионе по просьбе легитимного сирийского руководства, а Турция согласно сочинским договоренностям должна была обеспечить «режим неактивности» боевиков на территории Сирии.

«К сожалению, эти обязательства Турция не выполнила, и террористы перешли в наступление на сирийские Вооруженные силы», — сказал он.

На 5 марта назначено проведение российско-турецких переговоров на высшем уровне, Эрдоган планирует прибыть в Россию. В сообщении Кремля говорится, что в ходе встречи лидеры двух стран «обсудят проблематику сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в идлибской зоне деэскалации».

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Сирия, Дмитрий Песков
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