Кремль отверг выводы комиссии ООН об ударах России по больницам в Сирии

Пресс-секретарь президента России заявил, что ни одна комиссия не могла получить достоверную информацию о том, что происходит в сирийском Идлибе, где идут бои с террористами

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

В Кремле не согласны с выводами независимой комиссии ООН, расследующей сообщения о совершении в Сирии военных преступлений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы решительно отвергаем подобные обвинения», — сказал Песков. По его словам, они были сделаны буквально через сутки-двое после того, как террористы в Идлибе начали свое наступление против сирийских войск. «Очевидно, что ни одна комиссия не могла получить достоверную информацию о том, что происходит на земле», — добавил Песков.

Накануне, 2 марта, комиссия ООН опубликовала обновленную версию доклада о ситуации в Сирии, отметив, что число нарушений прав человека в стране, где продолжается военный конфликт, растет, а постоянные бомбардировки в провинции Идлиб вынуждают население бежать.

«Проправительственные силы нанесли ряд воздушных и артиллерийских ударов в южной части Идлиба, в результате которых убиты и ранены десятки мирных жителей, уничтожена гражданская инфраструктура, включая рынки, лагеря для беженцев и больницы», — говорится в сообщении комиссии.