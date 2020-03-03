Путин заявил о пользе несистемной оппозиции

Президент при этом заявил о том, что революционеры, как правило, не задерживаются у власти

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС заявил о большом положительном вкладе, который в жизнь страны вносит несистемная оппозиция. По его словам, она «реально влияет на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов и крупных городов».

«Дай ей Бог здоровья», — сказал глава государства, отметив, что в любой стране всегда часть общества будет не согласна с действующей властью.

При этом Путин заметил, что те, кто «доводит ситуацию до революции, у власти, как правило, не задерживаются».

«Очень быстро им становится неприятна и та власть, которая была создана в результате их активной и бурной деятельности. Исключение, пожалуй, [составили] только большевики, которые задержались после октябрьского переворота достаточно долгое время и потом сами развалились и страну за собой утащили», — сказал Путин.

Ранее глава государства, комментируя массовые акции протеста в Москве, которые состоялись летом прошлого года из-за отказа допустить до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, заявил, что оппозиционеры должны не только ругать власть, но и предлагать людям позитивную программу. Одной критики, по его словам, мало для эффективного развития страны.