В Индии открыли завод для производства сотен тысяч автоматов Калашникова

В Индии открыли завод для производства сотен тысяч автоматов Калашникова

Премьер-министр Индии открыл в городе Корва завод по производству автоматов Калашникова. По замыслу создателей, предприятие позволит обеспечить этим оружием всех силовиков страны

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Открытый в штате Уттар-Прадеш завод является совместным предприятием индийской компании Ordnance Factory Board и российских «Рособоронэкспорта» и концерна «Калашников». По словам генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, которого цитирует агентство ТАСС, уже согласовано производство 750 тыс. автоматов, которыми можно будет оснастить личный состав всех силовых структур Индии. При этом Михеев отметил, что в будущем возможно не только увеличение объемов, но и переоснащение производства для выпуска перспективных моделей.

В свою очередь,​​ директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что проект предполагает постепенную локализацию производства, сообщает агентство «РИА Новости». «Благодаря слаженным действиям российских и индийских специалистов удалось организовать в Индии производство новейших автоматов самого известного в мире бренда стрелкового оружия в короткие сроки», — отметил он.

Приветственное письмо Индии направил в связи с открытием завод президента России Владимир Путин. «Оборонно-промышленный комплекс Индии получит возможность самостоятельно обеспечивать потребности силовых структур страны по данному виду стрелкового вооружения —​ на основе передовых российских технологий», — подчеркивается в послании главы российского государства.

Давно запланированное открытие завода в Корве совпало с обострением напряженности на индо-пакистанской границе. 14 февраля террорист-смертник протаранил автобус, перевозивший представителей индийской военной полиции в штате Джамму и Кашмир, в результате погибли 44 человека. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Джаиш-е-Мухаммад». 26 февраля ВВС Индии атаковали позиции боевиков на пакистанской территории, а днем позже Пакистан сбил два индийских военных самолета.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с индийским коллегой Нирмалой Ситхараман, в ходе которого выразил соболезнования в связи с терактом 14 февраля.

«Министрами обороны двух стран отмечена важность наращивания взаимодействия в борьбе с террористическими угрозами», — говорилось в сообщении. Шойгу и Ситхараман также обсудили сотрудничество в военной и военно-технической сфере и его перспективы.