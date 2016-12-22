Власти Бахрейна задержали 116 подозреваемых в терроризме

Власти Бахрейна сообщили о проведении контртеррористической операции, в ходе которой были задержаны 116 подозреваемых, планировавших диверсии. Спецслужбы утверждают, что поддержку заговорщикам оказывали власти Ирана

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Спецслужбы Бахрейна сообщили о задержании 116 подозреваемых в терроризме, сообщает телеканал Al Arabiya. По их данным, все эти люди занимались изготовлением и перевозкой взрывчатых веществ с целью проведения террористических актов.

По данным бахрейнских властей, террористы планировали нападения на правительственных чиновников, сотрудников правоохранительных органов, а также диверсии на нефтяных объектах.

Утверждается, что помощь заговорщикам оказывала Революционная гвардия Ирана, «Хезболла», а также проиранская шиитская группировка в Ираке. По меньшей мере 48 задержанных проходили обучение в лагерях «Хезболлы».

У подозреваемых были изъяты 757 кг взрывчатки, автоматы Калашникова, пистолеты, гранаты.

Во время так называемой а​рабской весны в 2011 году в Бахрейне оппозиция устроила акции протеста, направленные против действующих властей. После ввода в страну войск Саудовской Аравии беспорядки были подавлены, а лидеры оппозиции, обвиненные в попытке государственного переворота, были отправлены в тюрьму.