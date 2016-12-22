Песков назвал незаконным продление США антироссийских санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незаконным решение США продлить санкции

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Комментируя решение Белого дома продлить антироссийские санкции, Песков заявил, что ограничения со стороны США наносят вред не только народам двух стран, но и всему миру, сообщает агентство ТАСС. «Мы никогда не были инициаторами этих санкций, считаем их незаконными», — сказал он.

Песков также добавил, что санкции и их продление ​не вопрос повестки дня Кремля.

2 марта президент США Дональд Трамп еще на год продлил срок действия санкций, введенных в отношении России из-за ситуации на востоке Украины. Речь идет об ограничениях, введенных Вашингтоном 6 марта 2014 года. Впоследствии эти санкции были расширены 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года и 19 декабря 2014 года. Все они, как отмечалось в этих документах, были одобрены в связи с «действиями России, подрывающими демократические процессы на Украине» и представляющими собой «чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

«Действия и политика [России], о которых говорилось в исполнительных распоряжениях 2014 года, по-прежнему представляют собой чрезвычайную угрозу для нацбезопасности США», — отмечается в документе. По этой причине санкционный режим, введенный в отношении России, должен быть продлен, сообщили в администрации Трампа, добавив, что об этом решении Белый дом уведомит американский конгресс.