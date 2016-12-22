Песков назвал незаконным продление США антироссийских санкций

Комментируя решение Белого дома продлить антироссийские санкции, Песков заявил, что ограничения со стороны США наносят вред не только народам двух стран, но и всему миру, сообщает агентство ТАСС. «Мы никогда не были инициаторами этих санкций, считаем их незаконными», — сказал он.
Песков также добавил, что санкции и их продление не вопрос повестки дня Кремля.
2 марта президент США Дональд Трамп еще на год продлил срок действия санкций, введенных в отношении России из-за ситуации на востоке Украины. Речь идет об ограничениях, введенных Вашингтоном 6 марта 2014 года. Впоследствии эти санкции были расширены 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года и 19 декабря 2014 года. Все они, как отмечалось в этих документах, были одобрены в связи с «действиями России, подрывающими демократические процессы на Украине» и представляющими собой «чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».