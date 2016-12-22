Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,36 56,53 EUR Нал. 70,60 69,61 USD Бирж. 56,92 +0,26 EUR Бирж. 70,10 +0,35 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9221,90 -28,10 MOEX 2313,73 +0,09% RTS 1280,55 -0,39% Brent 64,60 -1,36% DJIA 25231,38 -0,41% Nasdaq 7595,70 +0,46% FTSE 7208,83 -0,22%
Метро потратит 51,2 млрд руб. на закупку 594 вагонов «Москва»
Лента новостей
В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество Шереметьево объявил конкурс на поставку павильонов для курения 17:35, Общество Таможня Шереметьево нашла в посылке из Италии радиоактивный минерал 17:34, Общество
Метро потратит 51,2 млрд руб. на закупку 594 вагонов «Москва»
Политика, 03 мар, 09:52
0
Метро потратит 51,2 млрд руб. на закупку 594 вагонов «Москва»
Конкурс для поставщиков объявят в апреле. Контракт может стать пятым по стоимости для столичного метрополитена с 2012 года
Производство вагонов «Москва» на заводе «Метровагонмаш» (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Пять линий

Московский метрополитен потратит 51,2 млрд руб. на закупку 594 вагонов «Москва». Тендер может стать одним из крупнейших для подземки. Конкурс на выбор поставщика объявят в апреле.

Закупка проходит общественное обсуждение, следует из информации на сайте госзакупок. Онлайн-обсуждение шло с 16 января до 6 февраля, публичные слушания состоялись 9 февраля. «Комментарии по предмету контракта не поступали», говорится в тендерной документации. При этом решено «первый этап общественного обсуждения считать состоявшимся» и «продолжить подготовку к проведению закупки без учета результатов» обсуждения.

Контракт может стать пятым по стоимости для метрополитена с 2012 года, следует из данных сайта госзакупок.

Метро намерено купить 594 вагона новой модификации поезда «Москва», пояснили РБК в пресс-службе подземки. «234 вагона планируется закупить в 2018 году, а остальные 360 — в 2019 году. Новые поезда будут курсировать по Филевской, Кожуховской, Солнцевской, Сокольнической и Большой кольцевой линиям. Также рассматривается возможность запуска новых поездов на Калужско-Рижской линии», — сообщили в пресс-службе.

Объявить тендер и разместить всю аукционную документацию планируется в апреле. Тогда же стартует второй этап обсуждения, добавили в пресс-службе метро.

«Москва»

Поезда «Москва» сквозные, состоят из восьми вагонов. У них широкие двери, поручни с подогревом и просторные кабины для машинистов. Вагоны оборудованы сенсорными мониторами и розетками для USB. В апреле 2017 года поезда «Москва» появились на Таганско-Краснопресненской линии. До 2020 года метро планирует закупить 114 таких составов. Разработчиком поездов типа «Москва» является ОАО «Метровагонмаш» (входит в «Трансмашхолдинг» Искандера Махмудова и Андрея Бокарева). Однако поставщиком может стать любой производитель, при поставке вагонов он должен будет соблюдать указанные технические требования к вагонам, поясняют в метрополитене.

«Метровагонмаш» сейчас выступает единственным поставщиком вагонов для столичной подземки. В начале февраля представитель «Трансмашхолдинга» говорил «Ведомостям», что компания заинтересована в контракте на поставку 594 вагонов. Вице-мэр и руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов до 2012 года был совладельцем «Трансмашхолдинга». С 2014 года московское метро закупает вагоны по контрактам жизненного цикла: победитель должен не только поставить новые вагоны, но и обслуживать их в течение 30 лет.

Автор: София Сарджвеладзе.
При участии: Андрей Захаров.
Теги: поезда , вагоны , Московский метрополитен , закупки , Метро
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Суд объяснил отказ взыскать ₽331 млн из-за крушения поезда метро в Москве Политика
Полиция задержала гендиректора бывшего рекламного подрядчика метро Москвы Бизнес
Стал известен топ-10 крупнейших арендаторов подземных переходов в Москве Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.