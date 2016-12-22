Метро потратит 51,2 млрд руб. на закупку 594 вагонов «Москва»

Конкурс для поставщиков объявят в апреле. Контракт может стать пятым по стоимости для столичного метрополитена с 2012 года

Производство вагонов «Москва» на заводе «Метровагонмаш» (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Пять линий

Московский метрополитен потратит 51,2 млрд руб. на закупку 594 вагонов «Москва». Тендер может стать одним из крупнейших для подземки. Конкурс на выбор поставщика объявят в апреле.

Закупка проходит общественное обсуждение, следует из информации на сайте госзакупок. Онлайн-обсуждение шло с 16 января до 6 февраля, публичные слушания состоялись 9 февраля. «Комментарии по предмету контракта не поступали», говорится в тендерной документации. При этом решено «первый этап общественного обсуждения считать состоявшимся» и «продолжить подготовку к проведению закупки без учета результатов» обсуждения.

Контракт может стать пятым по стоимости для метрополитена с 2012 года, следует из данных сайта госзакупок.

Метро намерено купить 594 вагона новой модификации поезда «Москва», пояснили РБК в пресс-службе подземки. «234 вагона планируется закупить в 2018 году, а остальные 360 — в 2019 году. Новые поезда будут курсировать по Филевской, Кожуховской, Солнцевской, Сокольнической и Большой кольцевой линиям. Также рассматривается возможность запуска новых поездов на Калужско-Рижской линии», — сообщили в пресс-службе.

Объявить тендер и разместить всю аукционную документацию планируется в апреле. Тогда же стартует второй этап обсуждения, добавили в пресс-службе метро.

«Москва»

Поезда «Москва» сквозные, состоят из восьми вагонов. У них широкие двери, поручни с подогревом и просторные кабины для машинистов. Вагоны оборудованы сенсорными мониторами и розетками для USB. В апреле 2017 года поезда «Москва» появились на Таганско-Краснопресненской линии. До 2020 года метро планирует закупить 114 таких составов. Разработчиком поездов типа «Москва» является ОАО «Метровагонмаш» (входит в «Трансмашхолдинг» Искандера Махмудова и Андрея Бокарева). Однако поставщиком может стать любой производитель, при поставке вагонов он должен будет соблюдать указанные технические требования к вагонам, поясняют в метрополитене.

«Метровагонмаш» сейчас выступает единственным поставщиком вагонов для столичной подземки. В начале февраля представитель «Трансмашхолдинга» говорил «Ведомостям», что компания заинтересована в контракте на поставку 594 вагонов. Вице-мэр и руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов до 2012 года был совладельцем «Трансмашхолдинга». С 2014 года московское метро закупает вагоны по контрактам жизненного цикла: победитель должен не только поставить новые вагоны, но и обслуживать их в течение 30 лет.