Минфин Дагестана отказался от покупки Audi A8L из-за А.Навального

Министерство финансов Дагестана отказалось закупать дорогостоящую иномарку. Соответствующее извещение опубликовано на сайте госзакупок с формулировкой "решение об отказе от аукциона принято 3 марта по инициативе заказчика".

Об аукционе по закупке автомобиля представительского класса стоимостью 8,5 млн руб. для министра финансов Дагестана Абдусамада Гамидова стало известно благодаря блогеру Алексею Навальному.

Ранее А.Навальный сообщил о том, что Министерство финансов Дагестана собирается приобрести за 8,5 млн рублей автомобиль Audi A8L Security B6/D7 (высшая степень бронирования).

А.Навальный выразил недоумение, почему "красивую бронированную Audi для министра финансов Дагестана покупают вскладчину все жители России". "Лично я не понимаю, с какой это радости я должен оплачивать красивую жизнь Гамидова", - заявил популярный блогер. Он напомнил, что бюджет Дагестана на 75% состоит из дотаций федерального бюджета.

Данная информация получила широкий общественный резонанс.

Добавим также, что А.Навальный таким же образом "напал" и на ректора Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Георгий Герца. А.Навальный обнаружил на сайте госзакупок заявку, в которой смоленский вуз объявляет о желании купить автомобиль за 4 млн руб.

Представитель вуза сообщил, что речь идет не о новой машине для ректора, а о передвижной научно-исследовательской лаборатории на базе микроавтобуса Chevrolet. Автомобиль будет использован в работе со сборными России по фехтованию и шорт-треку.