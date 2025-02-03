Стало известно о состоянии основателя батальона «Арбат» после взрыва
Основатель отдельного батальона специального назначения «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое, передает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, Саркисяну ампутируют ногу. Mash также пишет, что пострадавший потерял левую ногу.
Саркисян находится в реанимации, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
РБК обратился за комментарием в московский Депздрав и управление СК по столице.
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