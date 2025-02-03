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Взрыв в ЖК «Алые паруса» ,  
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Стало известно о состоянии основателя батальона «Арбат» после взрыва

Основатель батальона «Арбат» Саркисян госпитализирован в тяжелом состоянии
Сюжет
Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Армен Саркисян
Армен Саркисян (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Основатель отдельного батальона специального назначения «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое, передает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, Саркисяну ампутируют ногу. Mash также пишет, что пострадавший потерял левую ногу.

Саркисян находится в реанимации, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Стало известно о состоянии основателя батальона «Арбат» после взрыва
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При взрыве в «Алых парусах» пострадал основатель батальона «Арбат»
Политика
Фото:Мобильный репортер / АГН «Москва»

РБК обратился за комментарием в московский Депздрав и управление СК по столице.

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Маргарита Овсянникова
ЖК «Алые Паруса» Армен Саркисян взрыв
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