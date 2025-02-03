Стало известно о состоянии основателя батальона «Арбат» после взрыва

Армен Саркисян (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Основатель отдельного батальона специального назначения «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое, передает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, Саркисяну ампутируют ногу. Mash также пишет, что пострадавший потерял левую ногу.

Саркисян находится в реанимации, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Video

РБК обратился за комментарием в московский Депздрав и управление СК по столице.

Материал дополняется.