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Война санкций ,  
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Захарова ответила на призыв Кулебы изолировать российских дипломатов

Захарова — на призыв Кулебы: российских дипломатов никто изолировать не будет
Сюжет
Война санкций

Российских дипломатов никто не будет изолировать, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на соответствующий призыв министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Она отметила, что ранее глава МИД Украины обозначил пять шагов, которые обязаны сделать западные страны уже сейчас ради «победы Украины». Одним из пунктов была изоляция российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях. «Побируха на крови, запомни: российских дипломатов никто изолировать не будет», — заявила Захарова.

Представитель МИДа также напомнила, что Россия «приняла эстафету» в БРИКС. «У нас большие, да что там, грандиозные планы председательства», — подчеркнула она.

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Владимир Путин

После начала российской спецоперации дипломатические отношения с Москвой разорвали две страны — Украина и Микронезия. В то же время большинство стран Запада объявили о санкциях против России, а также сократили дипломатические присутствие в стране. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что политика изоляции Москвы на международной арене продолжится, как и введение ограничений в сфере экономики в ее отношении.

Санкции Россия считает незаконными. Президент Владимир Путин еще в апреле отмечал, что Россия не собирается самоизолироваться и будет расширять сотрудничество с дружественными странами. По его словам, у страны есть партнеры в Евразии, Африке, Латинской Америке. В США и Европе также есть люди, «которые думают с нами одинаково», добавил он.


 

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Теги
Мария Захарова МИД Дмитрий Кулеба изоляция Военная операция на Украине
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