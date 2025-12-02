CNN объяснил, почему зять Трампа подключился к урегулированию по Украине
Включение зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в процесс урегулирования конфликта на Украине было естественным продолжением его работы в качестве консультанта по вопросам, связанным с Ближним Востоком, которой он занимался еще до возвращения Трампа на пост президента, сообщили CNN чиновники Белого дома и люди, близкие к Кушнеру.
По словам источников телеканала, зять президента после работы вместе со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом над прекращением войны между Израилем и палестинской исламистской организацией ХАМАС продолжил работать уже над урегулированием конфликта на Украине.
Один из собеседников CNN, близкий к Кушнеру, описал его как человека с «хорошими идеями о том, как наладить отношения». Источники телеканала утверждают, что Трамп рассматривает своего зятя как «приближенного» по вопросам внешней политики, и называют «редким качеством» Кушнера полное доверие президента. По их словам, это качество в ходе контактов Кушнера с иностранными лидерами дает им понять, что они, по сути, имеют дело непосредственно с Трампом.
При этом высокопоставленный чиновник Госдепартамента в комментарии CNN отметил опасность того, что президент США полагается на слишком узкий круг. «Вы совершаете ошибки, и у вас недостаточно широкий круг, чтобы оспаривать взгляды, представлять противоположные точки зрения», — сказал он.
Джаред Кушнер — муж дочери Трампа Иванки. Во время первого президентского срока Трампа (2017–2021) занимал должность его старшего советника и сыграл ключевую роль в переговорах, которые привели к подписанию «Соглашений Авраама» в 2020 году о нормализации отношений Израиля с Бахрейном, ОАЭ, Суданом и Марокко.
Кушнера называли одним из авторов мирного плана США из 28 пунктов. После переговоров в Женеве и во Флориде с представителями Киева этот план был переработан и сокращен. 2 декабря Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву. Они встретятся с российским президентом Владимиром Путиным. Цель представителей США — представить российской стороне и по возможности финализировать обновленную версию американского мирного плана по Украине.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили