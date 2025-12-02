CNN объяснил, почему зять Трампа подключился к урегулированию по Украине

Кушнер имеет «хорошие идеи о том, как наладить отношения», а также обладает полным доверием Трампа, что для иностранных лидеров является сигналом, что они, по сути, имеют дело непосредственно с президентом США, сообщает CNN

Джаред Кушнер (Фото: Nathan Howard / Getty Images)

Включение зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в процесс урегулирования конфликта на Украине было естественным продолжением его работы в качестве консультанта по вопросам, связанным с Ближним Востоком, которой он занимался еще до возвращения Трампа на пост президента, сообщили CNN чиновники Белого дома и люди, близкие к Кушнеру.

По словам источников телеканала, зять президента после работы вместе со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом над прекращением войны между Израилем и палестинской исламистской организацией ХАМАС продолжил работать уже над урегулированием конфликта на Украине.

Один из собеседников CNN, близкий к Кушнеру, описал его как человека с «хорошими идеями о том, как наладить отношения». Источники телеканала утверждают, что Трамп рассматривает своего зятя как «приближенного» по вопросам внешней политики, и называют «редким качеством» Кушнера полное доверие президента. По их словам, это качество в ходе контактов Кушнера с иностранными лидерами дает им понять, что они, по сути, имеют дело непосредственно с Трампом.

При этом высокопоставленный чиновник Госдепартамента в комментарии CNN отметил опасность того, что президент США полагается на слишком узкий круг. «Вы совершаете ошибки, и у вас недостаточно широкий круг, чтобы оспаривать взгляды, представлять противоположные точки зрения», — сказал он.

Джаред Кушнер — муж дочери Трампа Иванки. Во время первого президентского срока Трампа (2017–2021) занимал должность его старшего советника и сыграл ключевую роль в переговорах, которые привели к подписанию «Соглашений Авраама» в 2020 году о нормализации отношений Израиля с Бахрейном, ОАЭ, Суданом и Марокко.

Кушнера называли одним из авторов мирного плана США из 28 пунктов. После переговоров в Женеве и во Флориде с представителями Киева этот план был переработан и сокращен. 2 декабря Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву. Они встретятся с российским президентом Владимиром Путиным. Цель представителей США — представить российской стороне и по возможности финализировать обновленную версию американского мирного плана по Украине.