Эксклюзив

Хинштейн рассказал о сложностях в коммуникации, когда стал главой области

Сюжет
Радио РБК
Недоверие людей к власти — с такой проблемой столкнулся Александр Хинштейн на посту главы Курской области после перехода из Госдумы. Он рассказал Радио РБК, как выстраивал коммуникацию с жителями региона
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Хинштейн рассказал о сложностях в коммуникации, когда стал главой области
Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал отсутствие прямой связи между властью и жителями одной из главных проблем региона, с которыми он столкнулся, став в декабре 2024 года исполняющим обязанности главы области. Проблемы с коммуникацией привели к падению доверия людей к администрации в тот момент, заявил Хинштейн в эфире Радио РБК в программе «Таманцев. В итоге».

По словам губернатора, в управлении регионом он стал опираться на принципы из его прошлой работы депутатом Госдумы.

«Понимание избирателя — оно не абстрактное, а совершенно конкретное, когда ты чувствуешь прямую связь с жителями и когда ты понимаешь волнующую их проблематику», — пояснил Хинштейн. В то же время он признал, что в случае с Курской областью, «конечно, масштаб гораздо больше» и каждому «физически не ответишь».

Указом президента России Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области 5 декабря 2024 года после досрочной отставки предыдущего главы региона Алексея Смирнова. В апреле 2025 года Смирнов был арестован по подозрению в хищении 1 млрд руб.

Выборы губернатора в регионе состоялись в единый день голосования в сентябре 2025 года. Кандидат от «Единой России» Хинштейн набрал 86,92% голосов.

До перехода на региональную работу политик избирался в Государственную думу IV–VIII созывов (2003—2024).

Одним из первых решений Хинштейна на новому посту стало привлечение всех членов правительства и глав местного самоуправления в обязательном порядке вести социальные сети и отвечать на вопросы граждан.

«Ежемесячно ЦУР (Центр управления регионом. — РБК) проводит у нас рейтингование. В бюро определяется тройка самых открытых в этом смысле коллег и тройка аутсайдеров», — рассказал Хинштейн.

Сам глава региона также ведет свои соцсети, ежемесячно проводит личный прием граждан и регулярно посещает районы области, где также общается с местными жителями. «Я выезжаю во все муниципалитеты, провожу многочасовые встречи без премодерации, без какого-либо отбора участников, без розданных заранее вопросов», — пояснил Хинштейн.

Первое время наибольшие сложности в коммуникации, по признанию Хинштейна, возникали с переселенцами из пограничных с Украиной районов области, пока в конце января 2025 года не заработал Координационный совет по урегулированию проблемных вопросов граждан, вынужденно покинувших приграничные районы Курской области из-за обстрелов и атак ВСУ. «Сами люди высказали идею о том, что давайте будем создавать инициативные группы. Мне эта идея показалась очень правильной», — вспомнил Хинштейн.

Хинштейн рассказал о задаче «навести марафет» в Курске
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В состав координационного совета при губернаторе вошли не только представители федеральных ведомств, региональных и муниципальных органов законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов, общественных организаций, но и инициативные группы жителей восьми приграничных районов и города Льгова.

Заседания совета посвящены «обсуждению и отработке конкретных проблемных вопросов и поиску их решений», отметил Хинштейн. С января координационный орган собирался десять раз.

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев, Юрий Таманцев
Радио РБК Курская область Александр Хинштейн переселенцы ВСУ
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
