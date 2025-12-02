Хинштейн рассказал о сложностях в коммуникации, когда стал главой области
Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал отсутствие прямой связи между властью и жителями одной из главных проблем региона, с которыми он столкнулся, став в декабре 2024 года исполняющим обязанности главы области. Проблемы с коммуникацией привели к падению доверия людей к администрации в тот момент, заявил Хинштейн в эфире Радио РБК в программе «Таманцев. В итоге».
По словам губернатора, в управлении регионом он стал опираться на принципы из его прошлой работы депутатом Госдумы.
«Понимание избирателя — оно не абстрактное, а совершенно конкретное, когда ты чувствуешь прямую связь с жителями и когда ты понимаешь волнующую их проблематику», — пояснил Хинштейн. В то же время он признал, что в случае с Курской областью, «конечно, масштаб гораздо больше» и каждому «физически не ответишь».
Указом президента России Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области 5 декабря 2024 года после досрочной отставки предыдущего главы региона Алексея Смирнова. В апреле 2025 года Смирнов был арестован по подозрению в хищении 1 млрд руб.
Выборы губернатора в регионе состоялись в единый день голосования в сентябре 2025 года. Кандидат от «Единой России» Хинштейн набрал 86,92% голосов.
До перехода на региональную работу политик избирался в Государственную думу IV–VIII созывов (2003—2024).
Одним из первых решений Хинштейна на новому посту стало привлечение всех членов правительства и глав местного самоуправления в обязательном порядке вести социальные сети и отвечать на вопросы граждан.
«Ежемесячно ЦУР (Центр управления регионом. — РБК) проводит у нас рейтингование. В бюро определяется тройка самых открытых в этом смысле коллег и тройка аутсайдеров», — рассказал Хинштейн.
Сам глава региона также ведет свои соцсети, ежемесячно проводит личный прием граждан и регулярно посещает районы области, где также общается с местными жителями. «Я выезжаю во все муниципалитеты, провожу многочасовые встречи без премодерации, без какого-либо отбора участников, без розданных заранее вопросов», — пояснил Хинштейн.
Первое время наибольшие сложности в коммуникации, по признанию Хинштейна, возникали с переселенцами из пограничных с Украиной районов области, пока в конце января 2025 года не заработал Координационный совет по урегулированию проблемных вопросов граждан, вынужденно покинувших приграничные районы Курской области из-за обстрелов и атак ВСУ. «Сами люди высказали идею о том, что давайте будем создавать инициативные группы. Мне эта идея показалась очень правильной», — вспомнил Хинштейн.
В состав координационного совета при губернаторе вошли не только представители федеральных ведомств, региональных и муниципальных органов законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов, общественных организаций, но и инициативные группы жителей восьми приграничных районов и города Льгова.
Заседания совета посвящены «обсуждению и отработке конкретных проблемных вопросов и поиску их решений», отметил Хинштейн. С января координационный орган собирался десять раз.
