Берлин решил запретить полеты над ядерными хранилищами из-за дронов

С весны 2026 года в Германии введут бесполетную зону над временными хранилищами радиоактивных отходов в Лубмине, Горлебене и Ахаусе из-за участившихся случаев появления неизвестных дронов

Хранилище радиоактивных отходов Горлебен (Фото: Holger Weitzel / imageBROKER.com / Global Look Press)

Федеральное правительство Германии в ответ на участившиеся случаи обнаружения неизвестных дронов решило ввести с 19 марта 2026 года бесполетную зону над временными хранилищами радиоактивных отходов в Лубмине, Горлебене и Ахаусе, пишет телерадиокомпания NDR со ссылкой на Министерство окружающей среды.

До сих пор запрет на полеты распространялся только на атомные электростанции, эта мера была введена после террористических атак 11 сентября 2001 года в США.

Размер бесполетной зоны над ядерными хранилищами составит 1,5 км в диаметре и 600 м в высоту. «Текущие технические разработки в области беспилотных летательных аппаратов и связанная с этим потенциально изменившаяся ситуация с угрозами ставят перед властями новые вызовы», — пояснил решение представитель Министерства окружающей среды, которое отвечает за ядерную безопасность.

Оператор промежуточного хранилища ядерных отходов «Север», компания EWN GmbH, отметил, что установление бесполетной зоны облегчает выявление и преследование нарушений, а также укрепит юридическую основу для защитных мер.

В октябре Politico писало, что Вооруженные силы Германии сейчас могут сбивать беспилотники только над военными базами, но не во всем воздушном пространстве страны из-за ограничений в Конституции, принятой после Второй мировой войны. В их основе лежало желание не допустить повторения злоупотреблений, характерных для периода нацистской Германии.

Так, бундесвер может применять оружие внутри страны только в случае масштабного вторжения. Инциденты с беспилотниками под это определение не подпадают. При этом 8 октября правительство Германии одобрило законопроект, согласно которому федеральная полиция получила право перехватывать и сбивать беспилотники, которые представляют угрозу.

Москва никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО, говорил глава МИДа Сергей Лавров.