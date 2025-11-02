 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Берлин решил запретить полеты над ядерными хранилищами из-за дронов

NDR: Берлин решил запретить полеты над хранилищами ядерных отходов из-за дронов
С весны 2026 года в Германии введут бесполетную зону над временными хранилищами радиоактивных отходов в Лубмине, Горлебене и Ахаусе из-за участившихся случаев появления неизвестных дронов
Хранилище радиоактивных отходов Горлебен
Хранилище радиоактивных отходов Горлебен (Фото: Holger Weitzel / imageBROKER.com / Global Look Press)

Федеральное правительство Германии в ответ на участившиеся случаи обнаружения неизвестных дронов решило ввести с 19 марта 2026 года бесполетную зону над временными хранилищами радиоактивных отходов в Лубмине, Горлебене и Ахаусе, пишет телерадиокомпания NDR со ссылкой на Министерство окружающей среды.

До сих пор запрет на полеты распространялся только на атомные электростанции, эта мера была введена после террористических атак 11 сентября 2001 года в США.

Размер бесполетной зоны над ядерными хранилищами составит 1,5 км в диаметре и 600 м в высоту. «Текущие технические разработки в области беспилотных летательных аппаратов и связанная с этим потенциально изменившаяся ситуация с угрозами ставят перед властями новые вызовы», — пояснил решение представитель Министерства окружающей среды, которое отвечает за ядерную безопасность.

Оператор промежуточного хранилища ядерных отходов «Север», компания EWN GmbH, отметил, что установление бесполетной зоны облегчает выявление и преследование нарушений, а также укрепит юридическую основу для защитных мер.

Британским военным разрешат сбивать неопознанные дроны у военных баз
Политика
Фото:Finnbarr Webster / Getty Images

В октябре Politico писало, что Вооруженные силы Германии сейчас могут сбивать беспилотники только над военными базами, но не во всем воздушном пространстве страны из-за ограничений в Конституции, принятой после Второй мировой войны. В их основе лежало желание не допустить повторения злоупотреблений, характерных для периода нацистской Германии.

Так, бундесвер может применять оружие внутри страны только в случае масштабного вторжения. Инциденты с беспилотниками под это определение не подпадают. При этом 8 октября правительство Германии одобрило законопроект, согласно которому федеральная полиция получила право перехватывать и сбивать беспилотники, которые представляют угрозу.

Москва никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО, говорил глава МИДа Сергей Лавров.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
дроны Германия бесполетная зона хранилище ядерных отходов
Материалы по теме
Над Россией за ночь сбили более 160 дронов
Политика
FT узнала о планах Германии заказать и направить тысячи дронов в Литву
Политика
В Германии взорвали градирни крупнейшей АЭС «Гундремминген». Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Роспотребнадзор назвал возбудителя кишечной инфекции у детей в Дагестане Общество, 20:21
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Трамп заявил, что Си Цзиньпин понимает последствия вторжения на Тайвань Политика, 20:06
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
«Спартак» крупно проиграл худшей команде КХЛ Спорт, 19:54
Берлин решил запретить полеты над ядерными хранилищами из-за дронов Политика, 19:52
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Синнер выиграл «Мастерс» в Париже и снова стал первой ракеткой мира Спорт, 19:19
Взрывы произошли в классе химии в школе на севере Германии Общество, 19:10
«Балтика» победила клуб Черчесова и вернулась в топ-4 в РПЛ Спорт, 19:08
В Армении перевернулся автобус со студентами, 30 человек пострадали Общество, 19:02
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Неизвестные разбили стекло автобуса с игроками «Спартака» в Краснодаре Спорт, 18:53
Россия прекратила 50-летнее соглашение с Финляндией по реке Вуокса Политика, 18:50