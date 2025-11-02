Памятник Владимиру Жоге открыли на месте его гибели в Волновахе

Фото: PushilinDenis / Telegram

Памятник Герою России, экс-командиру батальона «Спарта» Владимиру Жоге, погибшему в марте 2022 года, открыли в Волновахе, сообщил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, памятник установлен прямо на месте гибели военнослужащего. Тогда Жога прикрывал эвакуацию мирных жителей, напомнил Пушилин.

«Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко и полномочным представителем <...> в Уральском федеральном округе Артемом Жогой возложили цветы к подножию памятника», — написал Пушилин в телеграм-канале.

Глава ДНР добавил, что в ближайшее время планируется благоустроить прилегающую территорию и сделать там сквер. Он также поблагодарил причастных к созданию памятника, в том числе руководство и жителей ЯНАО.

Батальон «Спарта» был создан в 2014 году, он участвовал в боях за Славянск, донецкий аэропорт, Иловайск, Дебальцево. До октября 2016 года батальон возглавлял Арсен Павлов («Моторола»). Он погиб при взрыве в лифте своего дома в Донецке. Власти ДНР заявляли, что заказчиком убийства был глава департамента контрразведки СБУ Алексей Петров. Спецслужбы Украины отвергли обвинения в свой адрес. Владимир Жога стал командиром «Спарты» после гибели «Моторолы».

Жога (позывной «Воха») погиб в 5 марта 2022 года. Пушилин заявлял, что Жога «получил смертельное ранение, обеспечивая выход из этого населенного пункта мирных жителей».

Президент Владимир Путин присвоил Жоге звание Героя России посмертно «за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга». Он стал первым военнослужащим ДНР, получившим это звание. Золотую звезду он лично вручил его отцу Артему Жоге 9 мая того же года. После гибели сына тот возглавил батальон.