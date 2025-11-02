 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

На Украине снимут документальный фильм о вторжении ВСУ в Курскую область

«Главком»: На Украине снимут фильм о вторжении ВСУ в Курскую область
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

«Центр защиты информационного пространства Украины» (орган Совета нацбезопасности и обороны, СНБО) подписал документы о производстве документального фильма о вторжении ВСУ в Курскую область летом прошлого года. Ожидается, что лента будет готова уже в этом году — к 20 декабря, пишет украинское издание «Главком».

По данным издания, государство выделило на производство фильма, который решили назвать «Как казаки на Курщину ходили», 2,3 млн гривен ($54,7 тыс.).

После вторжения ВСУ в Курскую область 590 человек пропали без вести
Политика
Александр Хинштейн

Издание отмечает, что часть бюджетного заказа на фильм выиграли компании, связанные с зятем второго президента Украины Леонида Кучмы, Виктором Пинчуком и олигархом Игорем Коломойским, который с 2022 года находится под следствием и подозревается в организации заказного убийства, а также с народным депутатом Григорием Суркисом.

Подразделения ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа прошлого года. Площадь захваченных украинскими военными территорий, по данным Минобороны, составила 1268 кв. км (площадь региона — 29,9 тыс. кв. км). О полном освобождении региона российский Генштаб сообщил 26 апреля. За 8 месяцев и 20 дней под контроль ВСУ переходили 59 населенных пунктов.

Как сообщал глава СК Александр Бастрыкин, всего в ходе вторжения погиб 331 человек, свыше 550 пострадали. Ущерб от преступлений ВСУ в Курской области — более 3 млрд руб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Курская область ВСУ Украина документальный фильм
Материалы по теме
Минобороны показало сдавшихся в плен под Купянском солдат ВСУ
Политика
Залужный назвал слишком высокой для ВСУ цену вторжения в Курскую область
Политика
Бастрыкин назвал число потерпевших от вторжения ВСУ в Курскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10
«Оренбург» впервые с августа победил в РПЛ Спорт, 13:59
В порту Кавказ в Керченском проливе загорелся буксир Общество, 13:58
Пятеро альпинистов погибли при сходе лавины в Альпах Общество, 13:50
На Урале арестовали вора в законе Гию Свердловского Общество, 13:45
Над Черным морем и Краснодарским краем за три часа сбили 15 дронов Политика, 13:39
В НХЛ канадца унесли со льда на носилках после столкновения с Мичковым Спорт, 13:38
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
На Украине снимут документальный фильм о вторжении ВСУ в Курскую область Политика, 13:20
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Как банки из кредиторов превратились в партнеров по развитию бизнеса Отрасли, 13:11
Временно оставшийся без главного тренера клуб КХЛ прервал серию поражений Спорт, 13:05
Российские военные уничтожили шесть морских дронов ВСУ в Черном море Политика, 13:01
Игры больше не игрушки: пора ли брендам в виртуальный мир Тренды, 13:01