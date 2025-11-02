«Главком»: На Украине снимут фильм о вторжении ВСУ в Курскую область

Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

«Центр защиты информационного пространства Украины» (орган Совета нацбезопасности и обороны, СНБО) подписал документы о производстве документального фильма о вторжении ВСУ в Курскую область летом прошлого года. Ожидается, что лента будет готова уже в этом году — к 20 декабря, пишет украинское издание «Главком».

По данным издания, государство выделило на производство фильма, который решили назвать «Как казаки на Курщину ходили», 2,3 млн гривен ($54,7 тыс.).

Издание отмечает, что часть бюджетного заказа на фильм выиграли компании, связанные с зятем второго президента Украины Леонида Кучмы, Виктором Пинчуком и олигархом Игорем Коломойским, который с 2022 года находится под следствием и подозревается в организации заказного убийства, а также с народным депутатом Григорием Суркисом.

Подразделения ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа прошлого года. Площадь захваченных украинскими военными территорий, по данным Минобороны, составила 1268 кв. км (площадь региона — 29,9 тыс. кв. км). О полном освобождении региона российский Генштаб сообщил 26 апреля. За 8 месяцев и 20 дней под контроль ВСУ переходили 59 населенных пунктов.

Как сообщал глава СК Александр Бастрыкин, всего в ходе вторжения погиб 331 человек, свыше 550 пострадали. Ущерб от преступлений ВСУ в Курской области — более 3 млрд руб.