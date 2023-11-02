Война Израиля и ХАМАС. Главное

Джо Байден призвал Израиль и ХАМАС приостановить боевые действия, чтобы освободить заложников из сектора Газа, сообщил Bloomberg . В то же время президент США выступил против полного прекращения огня.

В администрации Байдена считают, что Биньямин Нетаньяху в скором времени может потерять пост, пишет Politico. В ней полагают, что премьер Израиля продержится на посту еще несколько месяцев или по крайней мере до завершения первой фазы операции в секторе Газа, говорят источники издания. Сам Нетаньяху на этой неделе в ответ на вопрос о возможном уходе заявил: «Единственные, кого я намерен отправить в отставку, — это ХАМАС».