На Украине П.Лазаренко ждут новые судебные процессы

По возвращении на родину из тюрьмы Terminal Island экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко ждет новый срок: против ранее осужденного на 10 лет депутата на Украине заведено около 50 уголовных дел.

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"В случае возвращения будет реализовано решение суда и избрана мера пресечения", - цитируют СМИ слова начальника Главного следственного управления по расследованию особо тяжких преступлений Генеральной прокуратуры Украины Андрея Курыся.

Как сообщила адвокат П.Лазаренко Марина Долгополая, экс-глава украинского правительства изъявил желание вернуться на родину. При каких условиях он сможет возвратиться домой, будет уточнено сегодня.

П.Лазаренко занимал депутатскую должность первого вице-премьер-министра с сентября 1995г., а с мая 1996г. по июль 1997г. был премьером страны. Позднее возглавил фракцию "Единство" в Верховной раде, был председателем Днепропетровского областного совета и исполнительного комитета.

В 1998г. П.Лазаренко обвинили в хищениях государственного имущества в особо крупных размерах. Будучи премьер-министром Украины, в 1999г. по решению Верховной рады он лишился депутатской неприкосновенности. За неделю до этого он выехал в США, где и был арестован. В Штатах П.Лазаренко намеревался просить политического убежища.