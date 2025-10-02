 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Джонсон заявил об «отчаянии» демократов и массовом оттоке людей из партии

Демократическая партия США оказалась в отчаянном положении, она теряет своих членов и избирателей. Об этом заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон в интервью Fox News.

«Знаете, что произошло? Люди начали покидать партию. Они теряют избирателей. Они находятся в отчаянии», — сказал он.

По словам спикера, демократы стали пытаться компенсировать потерю избирателей, привлекая в сторонники нелегальных мигрантов.

«Это звучит как теория заговора, но именно это и произошло», — считает Джонсон.

Проблемы у Демократической партии начались на фоне президентской кампании 2024 года, когда из предвыборной гонки за несколько месяцев до дня голосования вышел экс-президент Джо Байден. Он сделал это под давлением высокопоставленных политиков-демократов. Новым кандидатом от партии стала его напарница на предыдущих выборах, вице-президент Камала Харрис, она проиграла выборы.

Материал дополняется

