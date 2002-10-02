Палата представителей Конгресса США разрешила Бушу бомбить Ирак

Палата представителей Конгресса США разрешила президенту США Джорджу Бушу применение военной силы против Ирака для обеспечения безопасности США.

Согласно тексту соответствующей резолюции Конгресса, принятой парламентским большинством республиканцев и демократами, президент имеет право "прибегать к применению вооруженных сил, если считает это необходимым и возможным для того, чтобы защитить национальную безопасность Соединенных Штатов Америки от продолжающейся иракской угрозы".

Однако данное решение Палаты представителей не означает, что у Дж. Буша полностью развязаны руки. Американский сенат пока не одобрил резолюцию по Ираку. Как сообщил сенатор от республиканской партии Трент Лотт, слушания по вопросу принятия резолюции против Ирака в Сенате могут состояться 3 октября. Как проголосует сенат (а демократы имеют в нем большинство), пока не ясно. Стоит отметить, что для Дж. Буша полное одобрение Конгрессом операции против Ирака имеет большее значение, чем решение по этому же вопросу Совета Безопасности ООН.