Как встретили Путина после прилета в Монголию. Видео

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Президент России Владимир Путин прилетел с официальным визитом в Монголию. У самолета его встретил почетный караул. Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, уточняет пресс-служба Кремля. Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух также проведут переговоры, планируется подписание двусторонних документов.