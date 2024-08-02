МИД Болгарии предупредил о временной приостановке приема заявок на визы
Дипломатические и консульские представительства Болгарии приостановят прием заявок на визы из-за ввода в эксплуатацию новой версии Национальной визовой информационной системы, сообщили в болгарском МИДе.
«В этот период консульские учреждения болгарских дипломатических и консульских представительств прекратят прием заявлений на получение виз, а также болгарских документов. Предусмотрены компенсационные меры, которые с 9 по 18 августа позволят выдавать временные удостоверения личности, заверять доверенности и декларации в чрезвычайных и гуманитарных случаях», — говорится в сообщении ведомства.
Работы по вводу в эксплуатацию новой версии Национальной визовой информационной системы были заранее согласованы со всеми ответственными учреждениями в Болгарии и ЕС, отметили болгарские дипломаты.
31 марта 2024 года Болгария частично вступила в Шенгенскую зону. Это подразумевает въезд в страну по шенгенской визе, по национальной визе, а также по двукратным и многократным визам Румынии и Кипра, оформленным до этой даты.
С 1 апреля максимальный срок пребывания в Болгарии по шенгенской визе составляет 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Выданные до 31 марта краткосрочные визы разрешено использовать для въезда на Кипр или в Румынию, в другие страны Шенгена можно попасть по болгарской долгосрочной визе типа D и виду на жительство.
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