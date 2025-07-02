Глава общины сообщил об уничтожении двух предприятий близ Житомира

Глава Глубочицкой общины Сокальский заявил, что взрывы близ Житомира произошли на территории двух промышленных объектов, они полностью уничтожены. На месте работает следственная группа, причины взрыва пока не называются

Взрывы вблизи Житомира произошли на территории двух производственных предприятий, они полностью уничтожены, заявил в эфире телеканала «Киев» глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский.

На месте работает следственная группа. По словам Сокальского, людей эвакуируют с места происшествия. Он добавил, что взрывная волна «далеко пошла». Причины случившегося устанавливаются.

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко ранее сообщил, что два взрыва произошли на трассе М-06 Киев — Чоп у села Березино. По его словам, погибли двое, еще 15 пострадали.

Житомирская городская дума сначала объявила, что взрыв произошел на заправке, но затем опровергла эти данные, сообщив, что авария случилась «на другом рядом расположенном объекте вблизи трассы в направлении Киева». Сокальский говорил, что взрыв мог произойти на складе промышленного предприятия.

Трассу, где произошло ЧП, перекрыли, затем для движения открыли по одной полосе в каждую сторону. Жителей близлежащих населенных пунктов призвали закрыть окна и воздержаться от пребывания на улице.