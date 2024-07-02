В Грузии разбился Су-25
Штурмовик Су-25 потерпел крушение во время плановых учений, погиб пилот, сообщили в Минобороны Грузии.
«Министерство обороны выражает скорбь в связи с трагическим несчастным случаем и соболезнует семье и близким погибшего пилота», — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве пообещали расследовать произошедшее и выяснить причины крушения.
Су-25 — советский штурмовик, предназначенный для поддержки сухопутных войск и уничтожения целей в любых метеоусловиях. Такие самолеты эксплуатируются с 1981 года и до сих пор находятся на вооружении армий России и других стран СНГ.
Ранее портал Info Rustavi и телеканал Mtavari сообщили, что инцидент произошел в районе села Дисвели в Болнисском муниципалитете. Представитель мэрии этого населенного пункта Зураб Шаинидзе подтверждал гибель летчика. Однако в сообщении Info Rustavi речь шла о крушении военного вертолета.