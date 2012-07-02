"ЕР" отфильтровала кандидатов на пост амурского губернатора

"Единая Россия" определила трех кандидатов в губернаторы Амурской области, в список вошел действующий глава региона Олег Кожемяко. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Фото: Фото ИТАР-ТАСС, на фото О.Кожемяко

Как отмечается, тройка кандидатов была определена в ходе предварительного голосования. Помимо О.Кожемяко, в нее вошли главный нейрохирург Приамурья Эдуард Хасаншин и руководитель Благовещенского управления по работе с молодежью Надежда Пархунова.

Руководитель Дальневосточного межрегионального координационного совета "ЕР" Ростислав Гольдштейн отметил, что особенностью этого года стало рейтинговое голосование, которое дает возможность отдать свой голос не одному кандидату, а нескольким.

"Участие в предварительном голосовании дает колоссальный опыт и прекрасную возможность услышать то, что больше нигде не услышишь. На площадки приходит множество людей. По сути высказывания на площадках - это предложения в программу действий будущего губернатора, наказ ему", - сказал Р.Гольдштейн.

Согласно последнему докладу "Индекс избираемости глав субъектов РФ", подготовленному политической экспертной командой совместно с порталом "Политические технологии", действующий глава Амурской области О.Кожемяко наряду с руководителями других 17 регионов России попал в группу с индексом A (избрание гарантировано).

Напомним, 14 октября выборы губернаторов, срок полномочий которых истекает до 1 января 2013г., пройдут в четырех субъектах РФ: Амурской, Белгородской, Брянской и Новгородской областях. Они состоятся впервые после принятия весной 2012г. соответствующего закона о выборах руководителей регионов.