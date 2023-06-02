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Чехия потребует от России плату за аренду земли под консульством

ČTK: Чехия потребует от России плату за аренду земли под консульством и жильем
Чехия еще в мае отменила указы 1970–1986 годов, предоставляющие СССР и его правопреемнице России в безвозмездное пользование более 40 участков земли. Теперь, по данным ČTK, Прага намерена взымать с Москвы арендную плату
Генеральное консульство России в Брно
Генеральное консульство России в Брно (Фото: МИД России)

Чехия потребует от России арендную плату за землю, на которой находятся комплекс многоквартирных домов в Праге и генеральные консульства в Карловых Варах и Брно и другие объекты. Об этом пишет ČTK со ссылкой на документ, поступивший из МИДа.

Правительство Чехии в мае отменило девять постановлений 1970–80-х годов, по которым СССР была передана земля в бесплатное использование в дипломатических целях. Власти республики решили, что Москва теперь использует территорию не по назначению, а потому нет оснований для безвозмездного использования.

Кроме того, Прага намерена потребовать от Москвы возвращение средств за незаконное обогащение за последние три года.

РБК направил запрос в МИД России.

О том, что правительство Чехии собирается взимать с России плату за аренду более 40 участков, еще в марте писало Seznam Zprávy. Депутат от партии «TOP 09» Ондржей Коларжа пояснял изданию, что многие из этих участков были предоставлены для дипломатического корпуса, однако «на них ведется коммерческая деятельность, что противоречит Венской конвенции».

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях здания и прилегающие к ним участки земли, которые используются для дипмиссий, неприкосновенны. Они предоставляются в безвозмездное пользование, но не могут использоваться в целях, не имеющих отношения к дипломатии.

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Сейчас у России около 50 зданий в Праге, включая посольство, резиденцию посла, консульство и Русский дом, отмечал телеканал ČT24. Большинство из них расположено в районах Стршешовице и Бубенеч.

МИД после решения чешских властей об отмене указов, которые предоставляли российскому посольству право бесплатного пользования землей, пообещал дать соответствующий ответ. «Их (ответные меры. — РБК) нужно проработать, и в межведомственном формате. Но на каждое подобное действие мы даем соответствующий ответ», — говорила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Чехия потребует от России плату за аренду земли под консульством
Чехия потребует от России плату за аренду земли под консульством

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Маргарита Овсянникова
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