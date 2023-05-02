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Вице-премьер Польши обвинил ЕС в желании вновь вести дела с Россией

Вице-премьер Польши Глиньский: «половина ЕС» только и ждет налаженных отношений с Россией
«Пол-Европы» ждет «скорейшего завершения» конфликта на Украине и возможности продолжить «быть клиентом России», заявил Глиньский. По его словам, такое желание есть и у польской оппозиции. Осенью в стране пройдут выборы в парламент
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Польская оппозиция и половина Европы «так и ждут», когда прекратится конфликт на Украине и можно будет вновь вести дела с Россией, заявил в интервью Kurier Lubelski вице-премьер Польши Петр Глиньский. Осенью в Польше пройдут выборы в парламент.

«У наших политических конкурентов просто нет другого пути. Они такие. Их политические союзы такие, их электорат такой», — заявил Глиньский.

По его словам, конкуренты правящей партии «Право и справедливость» (PiS) являются «заложниками групп интересов, которые думают только о том, чтобы как можно скорее положить конец» конфликту на Украине и «продолжать быть клиентом России и вести с ней дела».

При этом восстановить отношения с Россией хотят и в Европе, считает вице-премьер. «Ведь пол-Европы так и ждет [этого]. Зачем [бывший глава Евросовета, экс-премьер Польши и нынешний лидер польской оппозиции Дональд] Туск вернулся в Польшу? Именно для того, чтобы спасти этот немецко-русский проект (газопровод «Северный поток». — РБК)», — заявил он.

На осень в Польше запланированы парламентские выборы. Основная борьба развернется между правящей консервативной партией Ярослава Качиньского «Закон и справедливость» и крупнейшей оппозиционной либерально-консервативной партией «Гражданская платформа» (ГП) Туска.

Туск в 2001 году стал одним из основателей «Гражданской платформы», а еще через два года возглавил ее. В 2007-м ГП победила на внеочередных парламентских выборах, Туск стал премьером. На этом посту он проработал до сентября 2014 года — дольше всех предшественников. От должности ему пришлось отказаться после того, как его избрали главой Евросовета.

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После ухода Туска из политической жизни Польши «Гражданская платформа» утратила лидирующие позиции и в 2015 году проиграла парламентские выборы консервативной партии Ярослава Качиньского «Закон и справедливость».

Пост главы Евросовета Туск занимал два срока, до ноября 2019 года. В 2021-м политик вернулся в политическую жизнь Польши, вновь возглавив «Гражданскую платформу».

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Польша ЕС Украина Военная операция на Украине парламентские выборы Дональд Туск
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