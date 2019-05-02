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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Минобороны опровергло гибель четырех российских военных в Сирии
За последнее время в Сирии не погиб ни один военный из России, сообщили в министерстве. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что россияне погибли в провинции Хама
Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Минобороны назвало «фальшивкой» сообщения о том, что несколько российских военнослужащих погибли в сирийской провинции Хама, передает ТАСС со ссылкой на заявление министерства.

«За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий. Все представители Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи», — заявили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что информация о гибели россиян является «очередной фальшивкой», которую в соцсетях распространили боевики террористических организаций.

Ранее о гибели россиян заявили в коалиции сирийских повстанцев Национальный фронт освобождения (NFL), писало издание Al-Masdar News.

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Военные сообщили о 12 попытках террористов обстрелять авиабазу Хмеймим

Накануне, 1 мая, руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин рассказал, что за последний месяц боевики 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, в том числе с использованием реактивных систем залпового огня и дронов. По словам Купчишина, все атаки были отражены.

В последний раз о гибели российских военных в Сирии сообщалось в марте. Тогда в Минобороны заявили, что террористы напали на автомобиль, в котором ехали военнослужащие.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Минобороны, Сирия
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