Минобороны опровергло гибель четырех российских военных в Сирии

За последнее время в Сирии не погиб ни один военный из России, сообщили в министерстве. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что россияне погибли в провинции Хама

Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Минобороны назвало «фальшивкой» сообщения о том, что несколько российских военнослужащих погибли в сирийской провинции Хама, передает ТАСС со ссылкой на заявление министерства.

«За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий. Все представители Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи», — заявили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что информация о гибели россиян является «очередной фальшивкой», которую в соцсетях распространили боевики террористических организаций.

Ранее о гибели россиян заявили в коалиции сирийских повстанцев Национальный фронт освобождения (NFL), писало издание Al-Masdar News.