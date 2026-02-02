Российский суд приговорил к 25 годам вербовавшего заключенных в ВСУ
Суд приговорил к 25 годам лишения свободы Никиту Афанасьева, который в колонии склонял заключенных к участию в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
«Афанасьев приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, остальной части наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении.
Его признали виновным по ч. 1 ст. 205.1 (склонение лица к совершению преступления, предусмотренного ст. 205 УК (террористический акт), ч. 1 ст. 359 УК (вербовка наемника).
По данным суда, пока Афанасьев был в исправительном учреждении, он в период с конца 2015 по ноябрь 2023 года склонял шестерых заключенных к участию в конфликте на стороне Украины.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии