Российский суд приговорил к 25 годам вербовавшего заключенных в ВСУ

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Суд приговорил к 25 годам лишения свободы Никиту Афанасьева, который в колонии склонял заключенных к участию в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

«Афанасьев приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, остальной части наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 205.1 (склонение лица к совершению преступления, предусмотренного ст. 205 УК (террористический акт), ч. 1 ст. 359 УК (вербовка наемника).

По данным суда, пока Афанасьев был в исправительном учреждении, он в период с конца 2015 по ноябрь 2023 года склонял шестерых заключенных к участию в конфликте на стороне Украины.

Материал дополняется