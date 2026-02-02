 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Минюст внес в список нежелательных фонд поддержки женщин в СМИ

Минюст внес в список нежелательных фонд поддержки женщин в СМИ IWMF
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минюст включил в перечень организаций, деятельность которых в России признана нежелательной, четыре структуры, среди которых Международный фонд женщин, работающих в СМИ (International Women’s Media Foundation, IWMF).

Согласно данным в реестре, Генпрокуратура признала деятельность фонда нежелательной в России 19 января. 30 января Минюст распорядился о внесении IWMF в список нежелательных организаций.

IWMF базируется в США. Фонд занимается поддержкой женщин, которые работают в СМИ, по всему миру. «Являясь одним из крупнейших сторонников женской журналистики, наша преобразующая работа укрепляет равенство возможностей и свободу прессы во всем мире», — говорится на сайте организации.

Также в реестр нежелательных организаций внесли европейскую криптовалютную биржу WhiteBit и связанную с ней финтех-группу W Group. Решение принято на основе решения Генпрокуратуры. В надзорном ведомстве отмечали, что платформа поддерживает ВСУ. С 2022 года украинской армии передали около $11 млн.

Кроме того, на основании решения ГП в реестр нежелательных организаций внесли украинский «Региональный центр прав человека».

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 17:27
Россияне с отмененной бронью выиграли суд против турецкой авиакомпании Общество, 18:32
«Маер» приступил к внедрению Стандарта рекламы с традиционными ценностями Пресс-релиз, 18:32
Место ДТП в Красноярском крае, где погибли четверо подростков. Видео Общество, 18:30
Глава Мурманской области показал работы по установке опор ЛЭП. Видео Общество, 18:27
Роспотребнадзор начал расследование сообщений о продаже рыбы с ртутью Общество, 18:16
Суд Лондона признал россиянина виновным по делу о столкновении судов Политика, 18:16
Рабочие инструменты маркетинга: что изменилось Образование, 18:15
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В АКРА рассказали о векторах развития экономики России в 2026 году
РАДИО
 Экономика, 18:14
В «Газель» с погибшими подростками въехал оторвавшийся модульный дом Общество, 18:02
Минюст внес в список нежелательных фонд поддержки женщин в СМИ Политика, 18:02
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Российский суд приговорил к 25 годам вербовавшего заключенных в ВСУ Политика, 17:59
«Локомотив» выбрал нового капитана вместо ушедшего в ЦСКА Баринова Спорт, 17:56
Обвиненного в изнасилованиях сына кронпринцессы Норвегии арестовали Общество, 17:52