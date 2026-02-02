Минюст внес в список нежелательных фонд поддержки женщин в СМИ

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минюст включил в перечень организаций, деятельность которых в России признана нежелательной, четыре структуры, среди которых Международный фонд женщин, работающих в СМИ (International Women’s Media Foundation, IWMF).

Согласно данным в реестре, Генпрокуратура признала деятельность фонда нежелательной в России 19 января. 30 января Минюст распорядился о внесении IWMF в список нежелательных организаций.

IWMF базируется в США. Фонд занимается поддержкой женщин, которые работают в СМИ, по всему миру. «Являясь одним из крупнейших сторонников женской журналистики, наша преобразующая работа укрепляет равенство возможностей и свободу прессы во всем мире», — говорится на сайте организации.

Также в реестр нежелательных организаций внесли европейскую криптовалютную биржу WhiteBit и связанную с ней финтех-группу W Group. Решение принято на основе решения Генпрокуратуры. В надзорном ведомстве отмечали, что платформа поддерживает ВСУ. С 2022 года украинской армии передали около $11 млн.

Кроме того, на основании решения ГП в реестр нежелательных организаций внесли украинский «Региональный центр прав человека».

Материал дополняется.