Политика
0

Каллас сочла «крайне опасной» идею создания общеевропейской армии

Кая Каллас считает, что появление такой армии наряду с НАТО могло бы стать «чрезвычайно опасным», так как это нарушило бы цепочку командования
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Yves Herman / Reuters)

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас отвергла призывы к созданию единой европейской армии, передала The Washington Post.

«Те, кто говорит, что нам нужна европейская армия, возможно, не до конца продумали это с практической точки зрения. Если вы уже являетесь частью НАТО, то вы не можете создать отдельную армию», — сказала она, выступая на конференции по безопасности в Осло.

Заявление Каллас о «законе джунглей» и мировом порядке. Видео
Политика

По словам Каллас, во времена кризиса очень важна цепочка командования, понимание, кто кому отдает приказы. Если же к НАТО добавить общеевропейскую армию, возникнет ситуация, когда «мяч падает между двумя стульями». Это, продолжила Каллас, может быть «чрезвычайно опасно».

«Давайте не будем выбрасывать НАТО в окно», — процитировала верховного представителя ЕС по иностранным делам The Guardian.

The Washington Post отметила, что разговоры о создании общеевропейской армии звучат на фоне напряженности внутри НАТО из-за угроз президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте ранее заявил законодателям ЕС в Брюсселе, что Европа не способна защитить себя без военной поддержки со стороны Штатов.

«Если кто-то здесь думает, что Европейский союз или Европа в целом могут защитить себя без США — продолжайте мечтать. Вы не можете», — говорил он.

Politico в марте 2025 года писало, что депутаты Европарламента предложили лидерам стран ЕС создать общеевропейскую армию. В конце ноября начальник Военного штаба Михил ван дер Лаан в интервью Algemeen Dagblad исключил создание таких вооруженных сил в ближайшем будущем.

Euractiv 2 февраля сообщил, что план Евросоюза по перевооружению столкнулся с трудностями координации между лидерами стран блока, органами ЕС и европейским ОПК. Представители промышленности пожаловались, что получают противоречивые сигналы от политиков, что приводит к неопределенности во всей отрасли.

Теги
Персоны
Романов Илья
Европа Евросоюз НАТО Армия Кая Каллас
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
