Минюст США раскрыл имена 43 жертв из файлов Эпштейна

Через поиск по ключевым словам в файлах Эпштейна на сайте Минюста помимо имен у части жертв оставили доступными их личные данные, а также домашние адреса

Джеффри Эпштейн (Фото: U.S. Justice Department / Reuters)

В опубликованных Минюстом США файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, ведомство не удалило персональные данные, в том числе имена, как минимум 43 жертв, сообщает The Wall Street Journal, изучив архив новых документов из дела покойного финансиста.

Полные имена нескольких женщин встречались в документах более 100 раз. Кроме этого, в файлах фигурируют более 20 имен несовершеннолетних жертв, выяснила газета. При поиске по ключевым словам на сайте Минюста помимо имен можно найти также личные данные и домашние адреса жертв.

Жертвы сообщили, что после размещения файлов, где раскрываются их имена, они начали подвергаться онлайн-травле, отметила WSJ.

Издание сочло некоторые из пропущенных правок ведомства необычными. Так, например, в одном из электронных писем 2008 года прокуроры США обсуждают список жертв, с которыми нужно связаться. В нем десять имен зачеркнуты, а одно, расположенное в середине списка, оставили открытым.

В другом документе от 2016 года приведен длинный список жертв Эпштейна. Только одно имя в списке зачеркнуто, а остальные указаны публично.

Помимо этого, в переписке 2014 года между жертвой и мужчиной, который занимался подбором моделей для Эпштейна, адрес электронной почты мужчины скрыт, а адрес жертвы оставили открытым.

«Министерство юстиции очень серьезно относится к защите жертв преступлений и удалило тысячи имен из миллионов опубликованных страниц, чтобы защитить невиновных», — сообщила представительница Минюста, передает WSJ.

По ее словам, при обнаружении неотредактированного имени жертвы команда ведомства «работает круглосуточно, чтобы устранить проблему и как можно скорее опубликовать страницы с соответствующим редактированием».

Адвокаты Брэд Эдвардс и Бриттани Хендерсон, представляющие интересы жертв, заявили, что в начале декабря представили Минюсту список из 350 жертв, чтобы их имена были скрыты. Однако, как позднее сообщили адвокаты, они были обеспокоены тем, что правительство не провело базовый поиск по ключевым словам, чтобы убедиться, что имена жертв были отредактированы.

«Мы уведомили их о проблеме в течение часа после публикации <...> Это признали серьезной ошибкой. Нет никаких оправданий тому, что проблему не устранили немедленно, если только это не было сделано намеренно», — сказал Эдвардс.

Инвестиционный банкир Эпштейн, признавший вину в организации проституции и осужденный в 2008 году за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019-го. Тогда ему предъявили обвинения в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе 2019 года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.

30 января в США обнародовали еще 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна. Часть материалов отредактирована — в частности, скрыты персональные данные жертв.