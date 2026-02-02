 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

В Кремле оценили прогресс переговоров с Украиной за год

Сюжет
Переговоры России и Украины
В Кремле считают, что за год переговорные стороны сблизились по некоторым вопросам, однако по части тем продвижения нет. Процесс переговоров Песков называл «разновекторным»
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Процесс мирных переговоров является «очень сложным и разновекторным». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают прогресс переговоров по сравнению с прошлым годом.

«По каким-то вопросам, безусловно, мы приблизились, потому что имели место обсуждения, разговоры <...> Есть вопросы, где сложнее находить точки соприкосновения, там сближение констатировать нельзя, к сожалению», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее Песков заявил, что вторая встреча в рамках переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, которая должна была пройти в Абу-Даби 1 февраля, перенесена на 4–5 февраля из-за «стыковки графиков трех сторон».

По данным Reuters и ТАСС, самым сложным пунктом предыдущих переговоров в Абу-Даби, в которых участвовала Россия, Украина и США, стал территориальный вопрос, также обсуждалось создание буферной зоны. Тем не менее все три стороны оценили встречу как конструктивную.

В Кремле ответили на вопрос о содержании переговоров Дмитриева в Майами
Политика
Кирилл Дмитриев

Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля заявил, что Киев готов к «предметному разговору», и выразил заинтересованность в том, чтобы «результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны».

Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников, Андрей Винокуров Андрей Винокуров
Военная операция на Украине мирные переговоры Кремль Дмитрий Песков
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
