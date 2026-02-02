В Кремле оценили прогресс переговоров с Украиной за год
Процесс мирных переговоров является «очень сложным и разновекторным». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают прогресс переговоров по сравнению с прошлым годом.
«По каким-то вопросам, безусловно, мы приблизились, потому что имели место обсуждения, разговоры <...> Есть вопросы, где сложнее находить точки соприкосновения, там сближение констатировать нельзя, к сожалению», — сказал Дмитрий Песков.
Ранее Песков заявил, что вторая встреча в рамках переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, которая должна была пройти в Абу-Даби 1 февраля, перенесена на 4–5 февраля из-за «стыковки графиков трех сторон».
По данным Reuters и ТАСС, самым сложным пунктом предыдущих переговоров в Абу-Даби, в которых участвовала Россия, Украина и США, стал территориальный вопрос, также обсуждалось создание буферной зоны. Тем не менее все три стороны оценили встречу как конструктивную.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля заявил, что Киев готов к «предметному разговору», и выразил заинтересованность в том, чтобы «результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии