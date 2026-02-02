Российские военные заняли Придорожное в Запорожской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Армия России взяла под контроль село Придорожное в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны.

Придорожное — село, которое находится у истоков реки Соленая. Примерно в двух километрах от населенного пункта находится железнодорожная станция «Гайчур».

