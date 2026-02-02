 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Россию по немецкой программе для беженцев вернулись 1334 человека

В Россию по немецкой программе для беженцев за 2025 год вернулись 1334 человека
Сюжет
Военная операция на Украине
Около 1,3 тыс. россиян решили вернуться из Германии в Россию в 2025 году. В этом им помогла добровольная немецкая программа возвращения беженцев, субсидирующая перелет на самолете и предполагающая пособие на первое время
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

За 2025 год в Германии 1334 человека воспользовались программой  REAG/GARP (Реинтеграционная и эмиграционная программа для лиц, ищущих убежища в Германии/Программа для возвращенцев при поддержке правительства), чтобы отправиться в Россию. Об этом сообщает немецкий журнал Stern со ссылкой на данные Федерального управления по вопросам миграции и беженцев (BAMF).

Программа  REAG/GARP предполагает, что федеральное немецкое правительство покроет расходы мигранта на перелет и предоставит разовое пособие в размере €1000 на взрослого и €500 для несовершеннолетних для возвращения на родину. При этом на сайте программы указано, что ее действие не распространяется на граждан Украины из-за продолжающихся боевых действий.

В 2024 году от 40 до 45% граждан, которые покинули страну после начала военной операции на Украине в 2022 году, вернулись в Россию — с такой оценкой выступил глава московской фирмы Finion, специализирующейся на услугах по переезду за рубеж, Вячеслав Картамышев. Президент России Владимир Путин в середине 2023 года говорил, что, «по скромным подсчетам», половина уехавших россиян вернулась в страну, и этот процесс продолжается.

Федермессер заявила о неготовности делить Россию на уехавших и оставшихся
Политика
Нюта Федермессер

В 2024 году в Думу внесли законопроект об административном наказании для уехавших из страны россиян, совершивших нарушения против интересов России. Согласно тексту документа, наказывать бы стали за распространение в СМИ и интернете ложной информации, создающей угрозу жизням или помехи для работы учреждений и участие в деятельности нежелательной организации. В декабре 2025 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вводит ограничения для россиян, уклоняющихся за границей от исполнения наказания за преступления и некоторые административные нарушения.

В 2023 году Владимир Путин обозначил, что не видит ничего плохого в отъезде россиян за границу. «Знаете, я не вижу здесь ничего плохого. <...> Я уверен, что этот процесс скорее позитивный, чем негативный. Потому что он будет элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нас и так развиваются экономические и гуманитарные контакты», — сказал Путин.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
беженцы релокация уехавшие россияне
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Федермессер — РБК: «Я не готова делить Россию на уехавших и оставшихся»
Общество
В Госдуме предложили ограничения для уехавших «определенных нарушителей»
Политика
Дума приняла в I чтении проект об ограничениях для уехавших осужденных
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
У пропавшей Усольцевой обнаружились долги по штрафам ГИБДД Общество, 09:11
В Венеции начался традиционный карнавал. Видео Общество, 09:10
Китай меняет правила комплаенса в банках. Как это может коснуться россиянПодписка на РБК, 09:00
В список победителей «Грэмми-2026» вошли Леди Гага и Кендрик Ламар Общество, 08:57
Медведев рассказал, зачем он стрелял из пушки в сторону Финляндии Общество, 08:49
В Россию по немецкой программе для беженцев вернулись 1334 человека Политика, 08:40
Как лучше заводить имущество в личный фонд: напрямую или через «дочку»Подписка на РБК, 08:34
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Над Россией за ночь сбили 31 дрон Политика, 08:25
Задержан владелец сауны в Прокопьевске, где погибли пять подростков Общество, 08:23
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку» Политика, 08:23
Что делать с долгами при реструктуризацииПодписка на РБК, 08:09
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии Политика, 08:01
3-НДФЛ: тонкости, о которых не скажет налоговаяПодписка на РБК, 08:01