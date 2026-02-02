В Россию по немецкой программе для беженцев вернулись 1334 человека

В Россию по немецкой программе для беженцев за 2025 год вернулись 1334 человека

Около 1,3 тыс. россиян решили вернуться из Германии в Россию в 2025 году. В этом им помогла добровольная немецкая программа возвращения беженцев, субсидирующая перелет на самолете и предполагающая пособие на первое время

Фото: Sean Gallup / Getty Images

За 2025 год в Германии 1334 человека воспользовались программой REAG/GARP (Реинтеграционная и эмиграционная программа для лиц, ищущих убежища в Германии/Программа для возвращенцев при поддержке правительства), чтобы отправиться в Россию. Об этом сообщает немецкий журнал Stern со ссылкой на данные Федерального управления по вопросам миграции и беженцев (BAMF).

Программа REAG/GARP предполагает, что федеральное немецкое правительство покроет расходы мигранта на перелет и предоставит разовое пособие в размере €1000 на взрослого и €500 для несовершеннолетних для возвращения на родину. При этом на сайте программы указано, что ее действие не распространяется на граждан Украины из-за продолжающихся боевых действий.

В 2024 году от 40 до 45% граждан, которые покинули страну после начала военной операции на Украине в 2022 году, вернулись в Россию — с такой оценкой выступил глава московской фирмы Finion, специализирующейся на услугах по переезду за рубеж, Вячеслав Картамышев. Президент России Владимир Путин в середине 2023 года говорил, что, «по скромным подсчетам», половина уехавших россиян вернулась в страну, и этот процесс продолжается.

В 2024 году в Думу внесли законопроект об административном наказании для уехавших из страны россиян, совершивших нарушения против интересов России. Согласно тексту документа, наказывать бы стали за распространение в СМИ и интернете ложной информации, создающей угрозу жизням или помехи для работы учреждений и участие в деятельности нежелательной организации. В декабре 2025 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вводит ограничения для россиян, уклоняющихся за границей от исполнения наказания за преступления и некоторые административные нарушения.

В 2023 году Владимир Путин обозначил, что не видит ничего плохого в отъезде россиян за границу. «Знаете, я не вижу здесь ничего плохого. <...> Я уверен, что этот процесс скорее позитивный, чем негативный. Потому что он будет элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нас и так развиваются экономические и гуманитарные контакты», — сказал Путин.