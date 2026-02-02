 Перейти к основному контенту
Политика
0

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Во время поездки Лайчака в Молдавию в 2019 году он передавал Эпштейну привет и писал, что «девушки и правда хорошенькие». На следующий день после обнародования файлов Лайчак подал в отставку
Мирослав&nbsp;Лайчак
Мирослав Лайчак (Фото: Valdrin Xhemaj / EPA / TACC)

В файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейта нашли переписку с бывшим министром иностранных дел Словакии, занимавшим до недавнего времени пост советника премьер-министра Роберта Фицо Мирославом Лайчаком. Общаясь с Эпштейном, Лайчак писал ему о «хорошеньких девушках» в Молдавии, сообщает молдавское издание NewsMaker.

Эта переписка произошла в январе 2019 года, когда Лайчак занимал пост председателя ОБСЕ и главы МИД Словакии. В тот период он посетил Молдавию, в том числе Приднестровье. Однако, помимо встреч с чиновниками из Кишинева и Тирасполя, как пишет газета, Лайчак общался с Эпштейном, передавал ему привет из «любимой Молдовы» и отмечал, что «девушки и правда хорошенькие».

Как пишет Би-би-си, на фоне появившейся в файлах переписки с Эпштейном Лайчак 31 января подал в отставку с поста советника премьер-министра Словакии. Фицо объявил, что принял уход Лайчака, назвав советника «невероятным источником опыта в области дипломатии и внешней политики».

Краснодарская модель прокомментировала упоминание в файлах Эпштейна
Политика
Материалы дела Джеффри Эпштейна

Минюст США опубликовал 30 января более 3 млн страниц досье Эпштейна, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков. Часть материалов была отредактирована, в частности скрыты персональные данные жертв.

Лайчак был министром иностранных дел Словакии в 2012–2020 годах. С 2017 по 2018 год он возглавлял 72-ю сессию Генассамблеи ООН, а с января по декабрь 2019 года был исполнительным председателем ОБСЕ.

Как пишет NewsMaker, в ноябре 2025 года имя Лайчака уже было замечено в документах по делу Эпштейна. В обнародованных документах он упоминается 346 раз, уточняет газета. Согласно файлам, Лайчак и финансист неоднократно встречались и постоянно общались, а словацкий чиновник писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» не только в Молдавии, но и на Украине, и в Румынии.

Лайчак утверждает, что никогда не получал от Эпштейна предложений об интимных встречах с женщинами, как упоминаемых в деле, и никогда не участвовал в подобных мероприятиях, отметило NewsMaker.

Финансист Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года. На этот раз его обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к занятию проституцией. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюремной камере, не дожив до суда. Его сообщница, британская подданная Гислейн Максвелл была приговорена к 20 годам лишения свободы за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Теги
Полина Харчевникова
Джеффри Эпштейн Словакия Молдавия Мирослав Лайчак Девушки
