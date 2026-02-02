При атаке БПЛА пострадали три многоквартирных дома в Старом Осколе
Три многоквартирных дома в Старом Осколе Белгородской области пострадали при атаке беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
По его словам, из-за детонации БПЛА более чем в десяти квартирах выбило окна. Также получил повреждения автомобиль.
Кроме того, в результате атаки загорелось частное домовладение, пожар тушат.
Об отражении атаки дронов сообщил и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Их сбили в Миллеровском и Чертковском районах.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — написал он в телеграм-канале. Угроза атаки беспилотников сохраняется, предупредил Слюсарь.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции