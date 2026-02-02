Гладков: при атаке БПЛА пострадали три многоквартирных дома в Старом Осколе

Из-за детонации БПЛА более чем в десяти квартирах выбило окна, поврежден автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

Три многоквартирных дома в Старом Осколе Белгородской области пострадали при атаке беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, из-за детонации БПЛА более чем в десяти квартирах выбило окна. Также получил повреждения автомобиль.

Кроме того, в результате атаки загорелось частное домовладение, пожар тушат.

Об отражении атаки дронов сообщил и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Их сбили в Миллеровском и Чертковском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — написал он в телеграм-канале. Угроза атаки беспилотников сохраняется, предупредил Слюсарь.