Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп решил закрыть Кеннеди-центр на реконструкцию

Трамп решил закрыть переименованный в свою честь Кеннеди-центр на реконструкцию
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп-Кеннеди-центр закроется 4 июля, в день 250-летия независимости США. Президент пообещал превратить «полуразвалившийся» центр «в оплот искусства, музыки и развлечений мирового класса»

Президент США Дональд Трамп заявил, что центр исполнительских искусств в Вашингтоне им. Кеннеди, в прошлом году переименованный в Трамп-Кеннеди-центр, будет закрыт на реконструкцию.

«Таким образом, Трамп-Кеннеди-центр закроется 4 июля 2026 года в честь 250-летия нашей страны», — написал Трамп в Truth Social.

Это позволит превратить «полуразвалившийся» центр «в оплот искусства, музыки и развлечений мирового класса», убежден он.

В США предложили запретить президентам называть здания в свою честь
Политика
Берни Сандерс

Глава Белого дома сообщил, что после консультаций с подрядчиками, музыкальными экспертами и художественными институциями решил закрыть центр на реконструкцию «примерно на два года». После этого будет «торжественное открытие, которое «превзойдет то, что происходило прежде на таких площадках», заверил он.

Республиканец вскоре после возвращения в Белый дом уволил директора центра Дебору Раттер, ряд других членов совета директоров, а сам стал новым председателем. 19 декабря назначенный им совет единогласно проголосовал за переименование центра в Трамп-Кеннеди-центр, на его вывеску добавили имя американского лидера.

Елена Чернышова
Дональд Трамп реконструкция Джон Кеннеди
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
