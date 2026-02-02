 Перейти к основному контенту
0

Стивен Спилберг после первой премии «Грэмми» вошел в список ЭГОТ

Режиссер Стивен Спилберг после первой премии «Грэмми» вошел в список ЭГОТ
Спилберг получил свою первую премию «Грэмми» за фильм «Музыка Джона Уильямса» в качестве продюсера и стал обладателем сразу четырех самых престижных наград США: «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони»

Американский режиссер Стивен Спилберг вошел в так называемый список ЭГОТ — обладателей сразу четырех премий: «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони», пишет The Hollywood Reporter.

Спилберг получил свою первую премию «Грэмми» за документальный фильм «Музыка Джона Уильямса», который признан «Лучшим музыкальным фильмом». В нем режиссер выступил как продюсер.

Фильм о Мелании Трамп вопреки критике стартовал с рекордными сборами
Общество
Фото:Ming Yeung / Getty Images

У него четыре премии «Эмми» (за мини-сериалы «Тихий океан», «Братья по оружию», «Особенное рождество Пинки и Брейна» и «Похищенные», которые он продюсировал), премия «Тони» (за мюзикл «Странная петля») и три премии «Оскар» (за фильмы «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана», которые Спилберг снял). Это первая номинация на премию «Грэмми» для режиссера, а также его первая победа.

«Это признание, безусловно, имеет для меня огромное значение, поскольку оно подтверждает то, что я знаю уже более 50 лет: влияние Джона Уильямса на культуру и музыку неизмеримо, а его мастерство и наследие не имеют себе равных», — заявил Спилберг.

Лишь 21 человек на данный момент стали обладателями сразу четырех премий: «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони». Среди них — Рита Морено, Одри Хепберн, Мел Брукс, Элтон Джон, Вупи Голдберг, Джон Ледженд, Эндрю Ллойд Уэббер, Дженнифер Хадсон, Вайола Дэвис, композиторы Ричард Роджерс, Алан Менкен, Бендж Пасек и Джастин Пол.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

