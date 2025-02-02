В Липецкой области сообщили о нештатном сходе двух боеприпасов
Над Липецкой областью накануне произошел нештатный сход двух авиационных боеприпасов, сообщило в телеграм-канале правительство региона.
Один боеприпас упал в Елецком районе области, другой — в Воловском муниципальном округе, вдали от жилых домов, отметили в пресс-службе правительства. На месте падения продолжают работать взрывотехники, добавили там.
Накануне правительство региона сообщило, что в Липецкой области упала отработанная ступень авиационного ракетного комплекса. Из-за этого в ряде населенных пунктов Елецкого района было нарушено электроснабжение. Погибших и пострадавших не было.
К вечеру того же дня энергоснабжение было восстановлено. Гражданам, чьи дома и машины пострадали от падения боеприпаса, правительство региона пообещало выплатить компенсации.
В сообщении правительства Липецкой области, опубликованном утром 1 февраля, упоминалось заявление Минобороны от той же даты о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК).
В ночь на 1 февраля и утром того же дня взрывы прогремели в нескольких регионах Украины, в частности в Полтавской, Харьковской, Киевской, Одесской и Хмельницкой областях. После этого «Укрэнерго» предупредило об аварийных отключениях энергоснабжения по всей Украине.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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