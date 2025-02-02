WSJ узнала, чем Байден вызвал «гнев» Минюста США

Смягчение наказаний 2,5 тыс. заключенных за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками, вызвало гнев в Минюсте, поскольку решение принималось почти без его участия, а в списке оказались осужденные за тяжкие деяния

Джо Байден (Фото: Mandel Ngan / Reuters)

Решение экс-президента США Джо Байдена в последние дни на посту смягчить приговоры более 2,5 тыс. осужденных за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками, вызвало «гнев и смятение» в американском Минюсте, поскольку там сочли, что наказание смягчили многим преступникам с «жестоким прошлым», сообщили The Wall Street Journal (WSJ) источники, знакомые с вопросом.

Байден объявил о помиловании 2,5 тыс. заключенных 17 января, за три дня до ухода с поста. По его мнению, эти осужденные отбывали более длительные сроки в сравнении с теми, к которым бы их приговорили в соответствии с действующими законодательством, политикой и практикой. Байден добавил, что, учитывая это решение, он помиловал и смягчил приговоры большему числу людей, чем другие президенты США.

Согласно конфиденциальному внутреннему письму, которое на следующий день разослала прокурорам по всей стране адвокат Минюста США по вопросам помилования Элизабет Ойер, только 258 лиц (около 10%) из списка тех, кому смягчил наказание Байден, были рекомендованы ведомством. Также в перечень вошли «лица, склонные к насилию, которые не соответствовали бы стандартам министерства для получения рекомендаций о помиловании», говорилось в сообщении.

«Хотя я твердо верю в возможность второго шанса через помилование, процесс, с помощью которого была осуществлена вчерашняя акция, оказался не таким, на который мы надеялись и за который ратовали. <...> Я понимаю, что некоторые решения о помиловании очень огорчают», — написала Ойер в послании, которое попало в распоряжение газеты.

Пресс-секретарь Байдена Келли Скалли отказалась от комментариев WSJ.

Издание отмечает, что смягчение приговора позволило некоторым выйти на свободу в течение нескольких дней, в то время как другие все же оставались в заключении. Некоторым из тех, кому сократили срок, были также предъявлены обвинения в тяжких деяниях, не связанных с распространением или хранением наркотиков, включая преступления, связанные с бандитизмом, сексуальным насилием и заговором с целью совершения убийства.

По словам экс-чиновника администрации Байдена, знакомого с процессом, целью Белого дома было применение системного подхода к устранению различий в приговорах за торговлю наркотиками. Для этого требовался метод, отличный от обычной процедуры — подачи заключенным прошения в Минюст, который рассматривает его и дает рекомендации Белому дому.

Собеседник WSJ рассказал, что наказание смягчали тем, кто был приговорен, когда существовало различие в наказании за крэк-кокаин и порошковый кокаин. Это различие устранил 44-й президент США Барак Обама в 2010 году. До этого наказание за крэк-кокаин — смесь из солей кокаина и соды, предназначенная для курения, — было более суровым, чем за порошковый наркотик. Эта норма рассматривалась как дискриминационная, поскольку крэк чаще употребляли темнокожие, а порошковый кокаин — белые американцы.

Экс-чиновник администрации Байдена утверждает, что решение принимали при участии Комиссии по вынесению приговоров и Минюста, из перечня исключили «лиц с высоким риском рецидива, а также правонарушителей, которые использовали огнестрельное оружие в связи со своими преступлениями, связанными с наркотиками, или совершали другие вопиющие действия, включая продажу наркотиков возле школы».

Ойер в своем письме заявляет, что вклад Минюста в принятии решения был минимальным. По ее словам, в списке оказались лица, которых ведомство «специально отклонило», в то время как туда не включили «сотни» людей, рекомендованных министерством.

WSJ пишет, что критика Ойер вызвала резонанс в ведомстве и усилила поток критики, с которой столкнулся Байден после решений о помиловании своего сына Хантера, который был фигурантом дел о незаконном хранении оружия и неуплате налогов, а также о превентивном помиловании членов своей семьи.