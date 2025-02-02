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Военная операция на Украине ,  
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Экс-советник Залужного рассказал о его предложении окружить Белгород

Экс-советник Залужного Назаров: экс-главком предлагал окружить Белгород в 2022-м
Сюжет
Военная операция на Украине
Зимой 2022-го Залужный предлагал план наступления «в общем направлении на Белгород», рассказал его бывший советник Назаров. По его словам, предполагалось окружение города. В августе 2024-го ВСУ начали операцию в Курской области
Белгород
Белгород (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

В декабре 2022 года экс-главком ВСУ Валерий Залужный (ныне — посол Украины в Великобритании) предлагал план наступления украинских сил в направлении Белгорода, однако тогда эту инициативу не приняли, заявил в интервью «Би-би-си Украина» бывший главный советник Залужного генерал-майор Виктор Назаров.

Об этом он сообщил, говоря об операции ВСУ в Курской области, которая продолжается с 6 августа прошлого года. По мнению офицера, она была проведена успешно.

Назаров считает, что идея курской операции ВСУ возникла после предложений Залужного на совещании в аппарате Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины в декабре 2022 года, когда он «озвучивал эти операции, которые мы, собственно, и наблюдаем сейчас», в частности «перенос боевых действий на территорию противника».

«Тогда, в том варианте, который мы озвучили, речь шла о Белгородской области. Именно такие варианты действий и были предложены для того, чтобы создать очень серьезную угрозу противнику. <...> Речь шла о проведении наступления на территории Российской Федерации. В общем направлении где-то на стыке Курской и Белгородской областей, в общем направлении на Белгород», — сказал генерал-майор.

Он добавил, что со своей стороны предлагал «более решительные цели» — окружение или блокирование Белгорода.

По мнению Назарова, предложений было достаточно для принятия «политического решения», детали были бы доработаны после этого. Однако идеи не были реализованы, Залужного в начале 2024-го сняли с должности главкома ВСУ, и, как говорит генерал-майор, «сложилось впечатление, что они никого не интересуют».

За сутки ВСУ потеряли более 155 военных в Курской области
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024-го. Менее чем через неделю после вторжения на тот момент и.о. губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что под контролем ВСУ оказалось 28 населенных пунктов. В середине января Минобороны раскрыло, что украинские силы заняли территорию площадью 1268 кв. км. Общая площадь Курской области составляет 29,9 тыс. кв. км.

К 17 января, по данным российского оборонного ведомства, было освобождено 63,2% (801 кв. км) захваченных территорий. Минобороны к тому моменту отчитывалось об освобождении 23 населенных пунктов. Спустя десять дней ведомство доложило об освобождении села Николаево-Дарьино.

Главком ВСУ Александр Сырский говорил, что курская операция должна была отвлечь российские войска с позиций в Донбассе, однако этого не произошло: с осени российские силы нарастили темпы наступления там и заняли десятки населенных пунктов, в том числе важный для ВСУ укрепрайон — город Курахово. Президент Украины Владимир Зеленский одной из целей вторжения называл «создание буферной зоны».

Российский президент Владимир Путин в ноябре 2024 года пообещал, что регион в скором времени «зачистят от противника». По данным Минобороны, за время боев украинская сторона потеряла в Курской области более 56 770 военнослужащих и 329 танков.

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Валерий Залужный

посол Украины в Великобритании, военный, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года


 

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