 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Война санкций ,  
0 

WSJ рассказала о застрявших в JPMorgan $2 млрд из России

Сюжет
Война санкций
Минюст США заморозил $2 млрд, которые поступили из России на счета в JPMorgan, рассказали источники The Wall Street Journal. По их данным, деньги предназначались для оплаты строительства атомной электростанции в Турции
Фото: Seth Wenig / AP / ТАСС
Фото: Seth Wenig / AP / ТАСС

В JPMorgan застряли $2 млрд из России после того, как правительство США заморозило некоторые банковские переводы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Эти деньги предназначались для оплаты строительства первой атомной электростанции в Турции «Аккую», которая сооружается по проекту «Росатома», пишет газета.

По версии американских властей, Россия и Турция договорились, что не попавший на тот момент под санкции Газпромбанк (США ввели ограничения против него в ноябре 2024 года) предоставит кредит около $9 млрд на строительство АЭС. Деньги со счетов могли бы поступать российским компаниям, у которых были счета в банке Ziraat, утверждает издание.

Летом 2022 года Газпромбанк, по данным американской стороны, перевел через Citi $3 млрд на счета АЭС в Ziraat. Через JPMorgan было перечислено чуть более $2 млрд. Cледующий перевод на $2 млрд через JPMorgan Минюст заморозил.

В ЕС заявили о плане ввести санкции против 50 категорий товаров из России
Общество

По данным газеты, Минюст США изначально рассчитывал конфисковать эти деньги. Однако они были заблокированы перед уходом администрации Джо Байдена, чтобы «не разозлить» Турцию. Чиновники опасались, что обвинение Турции может подорвать сотрудничество с ней по всем направлениям: от обмена пленными и борьбы с терроризмом до усилий по стабилизации ситуации в Сирии и прекращению войны в секторе Газа, сообщает WSJ.

В министерстве энергетики Турции отказались от комментариев.

Представитель администрации Дональда Трампа заявил, что правительство продолжит «пересматривать свои санкционные режимы и действовать против тех, кто пытается их обойти».

Представитель «Росатома» объяснила изданию, что все средства, выделенные на строительство турецкой АЭС, были использованы для финансирования проекта и оплаты подрядчиков, а также для других социальных и финансовых обязательств в Турции. «Что касается средств, которые были несправедливо удержаны под влиянием третьих лиц, мы ожидаем, что вопрос будет решен», — сказала она.

РБК направил запрос в департамент коммуникаций и маркетинга Газпромбанка.

Москва считает западные санкции незаконными. Расчет Запада на то, что ограничения «нанесут России сокрушительный, нокаутирующий удар, от которого она уже просто не оправится», не оправдался, поскольку Россия нужна миру, уверен президент Владимир Путин. «И никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских начальников не способны изменить это», — убежден Путин.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Авторы
Теги
Елена Чернышова
При участии
Яна Баширова
JP Morgan санкции против России Аккую АЭС Турция Минюст США


 

Материалы по теме
Орбан заявил о «разных школах» санкций США и ЕС против России
Политика
Автора «санкций из ада» против России приговорили к 11 годам за коррупцию
Политика
Почему Венгрия сняла возражения против продления антироссийских санкций
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
«Трактор» пропустил в концовке, но обыграл аутсайдера КХЛ в овертаймеСпорт, 16:27
За полтора часа над Россией средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУПолитика, 16:26
Умер актер из «Возвращения Будулая» Виктор СавкинОбщество, 16:18
Гладков рассказал о погибшей после атаки беспилотника женщинеПолитика, 16:09
Экс-советник Залужного рассказал о его предложении окружить БелгородПолитика, 16:07
«Милан» отдал капитана сборной Испании в аренду «Галатасараю»Спорт, 16:05
Рютте заявил о движении фронта на Украине «в неправильном направлении»Политика, 15:50
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Рогов сообщил о попытке ВСУ атаковать Энергодар дронамиПолитика, 15:30
Путин счел позором отказ позвать Москву на мероприятия в ОсвенцимеПолитика, 15:18
WSJ рассказала о застрявших в JPMorgan $2 млрд из РоссииПолитика, 15:16
Гид по Замоскворечью: главные адреса и точки притяженияРБК и Донстрой, 15:00
Опрос Superjob раскрыл, поменяли ли россияне планы на отпуск из-за мазутаОбщество, 14:51
«Спартак» объявил о переходе вратаря ЦСКАСпорт, 14:45
Выигравший спор о сделке в пабе Гурьев подал иск о банкротстве ГорбачеваБизнес, 14:31