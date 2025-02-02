Минюст США заморозил $2 млрд, которые поступили из России на счета в JPMorgan, рассказали источники The Wall Street Journal. По их данным, деньги предназначались для оплаты строительства атомной электростанции в Турции

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В JPMorgan застряли $2 млрд из России после того, как правительство США заморозило некоторые банковские переводы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Эти деньги предназначались для оплаты строительства первой атомной электростанции в Турции «Аккую», которая сооружается по проекту «Росатома», пишет газета.

По версии американских властей, Россия и Турция договорились, что не попавший на тот момент под санкции Газпромбанк (США ввели ограничения против него в ноябре 2024 года) предоставит кредит около $9 млрд на строительство АЭС. Деньги со счетов могли бы поступать российским компаниям, у которых были счета в банке Ziraat, утверждает издание.



Летом 2022 года Газпромбанк, по данным американской стороны, перевел через Citi $3 млрд на счета АЭС в Ziraat. Через JPMorgan было перечислено чуть более $2 млрд. Cледующий перевод на $2 млрд через JPMorgan Минюст заморозил.

По данным газеты, Минюст США изначально рассчитывал конфисковать эти деньги. Однако они были заблокированы перед уходом администрации Джо Байдена, чтобы «не разозлить» Турцию. Чиновники опасались, что обвинение Турции может подорвать сотрудничество с ней по всем направлениям: от обмена пленными и борьбы с терроризмом до усилий по стабилизации ситуации в Сирии и прекращению войны в секторе Газа, сообщает WSJ.

В министерстве энергетики Турции отказались от комментариев.

Представитель администрации Дональда Трампа заявил, что правительство продолжит «пересматривать свои санкционные режимы и действовать против тех, кто пытается их обойти».

Представитель «Росатома» объяснила изданию, что все средства, выделенные на строительство турецкой АЭС, были использованы для финансирования проекта и оплаты подрядчиков, а также для других социальных и финансовых обязательств в Турции. «Что касается средств, которые были несправедливо удержаны под влиянием третьих лиц, мы ожидаем, что вопрос будет решен», — сказала она.

РБК направил запрос в департамент коммуникаций и маркетинга Газпромбанка.

Москва считает западные санкции незаконными. Расчет Запада на то, что ограничения «нанесут России сокрушительный, нокаутирующий удар, от которого она уже просто не оправится», не оправдался, поскольку Россия нужна миру, уверен президент Владимир Путин. «И никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских начальников не способны изменить это», — убежден Путин.