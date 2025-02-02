Рютте заявил о движении фронта на Украине «в неправильном направлении»

Генсек НАТО призвал Европу, в том числе Германию, тратить больше на оборону и производить больше вооружений, поскольку она должна «готовиться к войне»

Марк Рютте (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Фронт движется «в неправильном направлении», союзники Украины должны сделать так, чтобы Россия не достигла целей, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bild.

«И наша задача — сделать так, чтобы они никогда не достигли своих целей. Так что нет: Украина не проигрывает. И мы должны поддержать их, чтобы они заняли позицию силы», — сказал он.

Рютте считает, что, если мирное соглашение будет заключено, мир должен быть «устойчивым».

В Кремле уверены, что для России «каких-то иных альтернатив» победе «в истории не было». «Нет альтернативы нашей победе и сейчас», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрия Песков. Владимир Путин называл целью урегулирования «не краткое перемирие, не какую-то передышку», а «долгосрочный мир» на основе «уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе». Украинский лидер Владимир Зеленский считает опасным сценарий заморозки боевых действий. «Мы все хотим, чтобы война закончилась как можно скорее, и мы сделаем все возможное для достижения [этого]. Мы прибегнем к дипломатии», — говорил он.

Генсек альянса призвал Европу, в том числе Германию, тратить больше на оборону и производить больше вооружений.

«Они (Германия. — РБК) номер один в Европе [по объему помощи]. Но, учитывая размер немецкой экономики, мы, очевидно, хотим, чтобы они делали гораздо больше. И я убежден, что для Германии с ее фантастическими оборонными предприятиями и инновационной мощью это означает, что им необходимо увеличить производство. Германия должна увеличить расходы на оборону, это необходимо», — убежден он.

По словам Рютте, Германия должна тратить больше и производить больше: Европа должна «готовиться к войне».

Рютте согласился с пришедшим к власти в США Дональдом Трампом, который настаивает на том, что союзники по НАТО должны увеличить их военные расходы до 5% ВВП.

«Трамп в целом был прав с этим требованием в свой последний срок на посту. И благодаря этому толчку мы вложили больше. С 2014 года европейские союзники и Канада потратили на оборону более $640 млрд. Более двух третей партнеров по НАТО сейчас тратят на вооружения более 2% благодаря, кстати, Трампу. Но нам придется инвестировать еще больше, и в ближайшие месяцы союзники решат, как именно мы будем это делать. Но я могу вас заверить в одном: это будет намного больше, чем 2%», — отметил генсек блока.

Если страны ЕС не увеличат расходы на оборону, «через четыре-пять лет» им придется «идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию», заявил Рютте в январе. Тогда же он призвал «переключить мышление на военное время». «Если мы примем правильные решения, уроков русского языка не будет. Это решения, которые нам срочно необходимо принять в этом году», — подчеркнул Рютте Bild.

У России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО, утверждал Владимир Путин. Полномасштабный конфликт России и альянса приведет к началу третьей мировой войны, говорил также он. В то же время Путин связал удары по территории России при участии стран Запада с их «прямым участием в войне» против нее и предупредил, что Москва оставляет за собой право «действовать аналогичным образом».